Anquela: "Sólo nos faltó rematar el partido"

"Nos ha faltado rematar el partido. El equipo ha tenido oportunidades muy claras para encarrilar la victoria, y ellos en una acción aislada nos han empatado con un buen gol. No hay que darle más vueltas. No supimos conservar la ventaja, pero creo que el equipo ha estado a un buen nivel, nos faltó hacer el segundo gol", aseguró Anquela tras el empate ante el Tenerife. El técnico azul añadió que "nos hemos equivocado muy poco, pero lo hemos pagado con un gol que ha sido impresionante".

Sobre la mala racha del equipo, que lleva cuatro partidos sin conocer la victoria, Anquela reconoció que estaba preocupado. "Sería un irresponsable si no lo estuviera. Estoy preocupado, pero hay que mantener la calma porque el equipo sigue a un buen nivel. Estamos muy cerca, pero otra vez se nos ha escapado un partido que podíamos haber ganado tranquilamente. Con lo único que no estoy contento es con el resultado, pero repito que hay que mantener la calma y la paciencia porque al equipo no se le puede reprochar nada", dijo.

Anquela no quiso enjuiciar la actuación del árbitro. "Pita lo que tiene que pitar. Tengo un respeto muy grande por su labor, aunque me gustaría que analizaran los partidos fríamente. Los árbitros siempre llevan razón, no hay que darle más vueltas".

Por su parte, el entrenador del Tenerife, José Luis Martí se mostró contento por romper la mala racha fuera de casa. "Es un punto bueno ante un duro rival. En la primera mitad, perdimos todas las segundas jugadas y no logramos tener continuidad en nuestro juego. En la segunda, estuvimos mejor, más ordenados, pero creo que debemos de generar más fútbol ofensivo".