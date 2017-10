Mata, más allá del fútbol

Juan Mata es una persona inquieta. Un futbolista que sabe que el mundo no se acaba en lo que sucede en un terreno de juego. El canterano del Oviedo y centrocampista del Manchester United se ha implicado en un proyecto con el que pretende hacer del mundo un lugar algo mejor a través del fútbol. Mata es el impulsor de Common Goal, una iniciativa que inició donando el 1% de su sueldo para causas sociales.

El asturiano fue el primero en hacerlo y después otros futbolistas han seguido su ejemplo: Hummels, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Chiellini, Gnabry, Aogo y ayer mismo el australiano Alex Brosque, capitán del Sidney y primer jugador de Oceanía en incorporarse al proyecto. El objetivo final es que el 1% de todas las ganancias generadas por la industria del fútbol se destinen a organizaciones que utilizan el deporte más popular del mundo para potenciar el desarrollo social en sus comunidades

La motivación para hacer algo más por colaborar con los que intentan mejorar el mundo le vino a Mata durante un viaje que realizó a Mumbai (India) el pasado verano. Las fotos que realizaron él y su acompañante, Evelina Kamph -entre ellas las dos que acompañan está información-, están expuestas en el Museo Nacional del Fútbol, en Manchester. El viaje sirvió a Mata para conocer de primera mano la labor que viene realizando la ONG Streetfootballworld.

El propio futbolista explicó en la inauguración de la exposición el proyecto en el que se ha involucrado: "Creo en el poder único del fútbol para cambiar el mundo", explicaba el jugador. Un cambio que considera que "es posible y es real": "Lo he visto en la India, lo he palpado y lo he entendido. Lo he sentido en las calles, en las plazas y en los campos; en mitad de la tormenta y bajo un sol abrasador. Lo he visto en sus ojos y, sobre todo, en las sonrisas de los chicos. Esas maravillosas sonrisas", añadía el canterano azul.

En Mumbai se desarrolla uno de los 120 proyectos que lleva a cabo la ONG Streetfootballworld. El impacto que esta experiencia causó al ovetense fue la semilla de la que brotó Common Goal. Catorce de los chicos que forman parte del proyecto que se está desarrollando en Mumbai estuvieron presentes en la inauguración de la exposición, en Manchester. "Esta exposición que ahora inauguramos es una manera diferente de mostrar el impacto real que tiene el fútbol en personas de todo el mundo", explicaba Mata.

Las fotos reflejan la experiencia que vivió en el corazón de Mumbai: "Allí vivimos de primera mano el increíble trabajo que Ashok y la Fundación Oscar están haciendo en los barrios bajos de la ciudad más grande de la India. Estos chicos son la prueba real del trabajo que Streetfootballworld hace en todo el mundo", añadía el canterano del Oviedo. Mata quiso dejar también muy claro que "Common Goal va más allá de marcas individuales y egos. Al comprometernos a donar el 1% creamos una conexión duradera entre el fútbol como industria y el fútbol como herramienta para generar desarrollo social y sostenible".