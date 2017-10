Juan Antonio Anquela ofreció en Los Cármenes su rueda de prensa más dura desde que asumió el control del Oviedo el pasado verano. Al jienense su equipo no le había gustado nada. "No estuvimos acertados ni en ataque ni en defensa. Otras veces sí estábamos bien en alguna faceta. Hoy -por ayer-, no", señaló el técnico: "Sí, puede que haya sido la peor versión desde que estoy aquí".

Para el jienense, el problema va más allá de una cuestión de juego. "Para jugar al fútbol hay que tener once jugadores que quieran correr y pelear. Esto es Segunda, si no nos enteramos, mal vamos. No hay ninguna excusa. En algunos momentos dimos muchas facilidades", expresó Anquela con un cabreo visible. "Ahora no es el momento de hablar, lo haremos en el vestuario en el entrenamiento del próximo martes. Pero si tengo que estar todos los días concienciando a la gente es que no nos entendemos. Los once tenemos que trabajar en el campo. Si falla uno, no ganas. Tenemos un problema grave y hay que verlo", añadió el técnico.

Y culminó Anquela con su exposición de los motivos de la derrota: "En el campo hay que dejarlo todo, y aquí no lo hemos hecho. Hasta que no resolvamos nuestros problemas, es complicado en Segunda. Cada día es una batalla. Si no vamos por ese camino estamos muertos".

La cara buena de la tarde fue para el Granada. Sin embargo, a su exigente técnico, José Luis Oltra, hubo algunas cosas de su equipo que le convencieron del todo. "La primera parte no me ha gustado, la segunda sí. Hicimos el primer gol antes que los méritos. Pero no juntamos varios pases seguidos aunque es verdad que no tuvimos apuros. Defensivamente estuvimos juntos y contundentes. Con el balón lo dábamos al contrario, lo regalábamos. En la primera parte el Oviedo estuvo mejor que nosotros", reconoció Oltra.