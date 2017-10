El Córdoba destituye a Carrión y suenan Clemente y Alejandro

Luis Carrión no se sentará el próximo domingo en el banquillo del Carlos Tartiere. El Córdoba negocia con el entrenador para la rescisión de su contrato, ayer ya no entrenó al equipo, y busca sustituto. El 1-5 recibido el domingo ante el Nàstic ha terminado con la etapa del entrenador. Javier Clemente, exseleccionador nacional, es uno de los candidatos a sustituirle en una lista en la que también figuran entrenadores como Rubén Baraja, Miguel Ángel Tena, Juan Merino y el asturiano Alejandro Menéndez. La situación fue algo extraña ayer en Córdoba. Por la mañana, Carrión no dirigió el entrenamiento del equipo andaluz. El técnico estaba reunido desde primeras horas de la mañana en las oficinas del club con el presidente, Alejandro González. El club informó en un comunicado que Carrión no iba a dirigir el entrenamiento pero no anunciaba oficialmente su salida.