Forlín: "Confiamos a muerte en Anquela"

Juan Forlín es uno de los futbolistas con más experiencia en la plantilla azul. Su trayectoria en ligas principales le hace un experto en superar situaciones de riesgo, como la actual del Oviedo, que acumula cinco encuentros sin ganar. "Estamos tan enfadados por lo de Granada como el míster. Era un resultado que no esperábamos. Pero ahora toca pasar página y centrarnos en el partido ante el Córdoba, que no será fácil. No conozco ningún partido en ninguna competición que resulte sencillo", analiza el defensa azul. Forlín subraya que la unida en el equipo es total: "Anquela confía a muerte en nosotros y nosotros también confiamos a muerte en él. Creemos en esta plantilla y en que vamos a sacar esto adelante".

Forlín atendió a los medios tras la sesión matinal en El Requexón bajo una intensa lluvia. Los futbolistas de la primera plantilla Johannesson, Forlín, Mossa, Mariga, Yeboah, Owusu, Linares y Pucko se retiraron antes a los vestuarios así que parece probable que jueguen en el amistoso que esta tarde disputan los azules ante el Langreo (19.00 horas) en Ganzábal.