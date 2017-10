Acuerdo entre el Oviedo y David Fernández para evitar ir a juicio

El Oviedo y David Fernández separaron sus caminos la pasada temporada, aunque no de la mejor forma. El central denunció al club al considerar que existía un acuerdo tácito para renovarle. En el acto de conciliación para evitar el juicio club y jugador no llegaron a un acuerdo. Pero el 11 de octubre pasado, antes de la celebración de la vista, sí que hubo acuerdo y no se celebró el juicio. Fue un acuerdo transaccional en la conciliación previa a la vista.

El Oviedo lo anunció ayer a través de un comunicado en su página web, aunque no se limitaba a explicar el acuerdo: "El Oviedo alcanzó hace días un acuerdo con David Fernández evitando ir a juicio y desmiente las informaciones interesadas filtradas por parte del jugador". En su nota, el Oviedo añade que "alcanzó y rubricó el pasado 11 de octubre un acuerdo homologado judicialmente, por el que se ha eliminado el pleito con el exjugador de la entidad David Fernández, gracias al cual el club evitó una causa judicial en condiciones muy favorables para la entidad, con respecto a las peticiones realizadas por parte del jugador". Dice el club que es "totalmente falso que la justicia le haya dado la razón al futbolista".

Contactado por este diario, el jugador no quiso realizar declaraciones antes del partido que juega mañana el Alcorcón, su nuevo club, aunque aseguró que hablará en los próximos días y dijo estar "sorprendido" por la nota del club.