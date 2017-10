Mariga espera su momento

Mariga podría partir incluso en el once inicial para medirse hoy al Córdoba. Todo va a depender de la elección que tome Juan Antonio Anquela, sobre todo en el sistema a utilizar. Pero ya sea en el once o desde el banquillo, las opciones de jugar del centrocampista han crecido exponencialmente por lo visto esta semana en los entrenamientos, en los que ha estado muy activo y participativo. También en el amistoso ante el Langreo. Mariga se lesionó en la segunda jornada de Liga y volvió a ser convocado ante el Granada.

El keniano puede aportar músculo y oficio en el centro del campo azul, liberando a Folch de algunas de las muchas funciones que desempeña. Mariga encaja tanto en un trivote como en un doble pivote. Su presencia también puede facilitar que Forlín empiece a ocupar su posición natural, la de central.

Si hoy Anquela decidiera salir de nuevo con un trivote, es posible que lo haga con Mariga de inicio. Junto a él estarían Rocha y Folch. Si finalmente apuesta por un once más ofensivo, con dos referencias en ataque como Linares y Toché es probable que Anquela mantenga a los habituales Rocha y Folch en la medular. Mariga sería entonces un recurso a tener en cuenta si Anquela considera necesario reforzar el centro del campo durante el partido.

La decisión que tome con respecto al sistema de juego va a ser importante no solo para las opciones que pueda tener Mariga de jugar de inicio. También puede tener influencia en Diegui Johannesson, otra de las posibles novedades en el once titular de Juan Antonio Anquela. El asturiano puede jugar como lateral o como extremo. En el caso de que hoy salga de inicio Linares acompañando a Toché, la participación de Diegui Johannesson como extremo se complica, puesto que eso obligaría al entrenador a prescindir o de Aarón Ñíguez o de Saúl Berjón, dos de los jugadores más determinantes del equipo. En ese caso Diegui tendría más opciones de formar de inicio como lateral. En cambio, si Aarón Ñíguez forma de nuevo como mediapunta, con Toché de referencia ofensiva, Saúl Berjón podría ocupar la banda izquierda del ataque y Diegui la derecha. En ese caso Cotugno seguiría ocupando el lateral derecho en el once azul.

Todas estas posibilidades habrán rondando durante la semana por la cabeza de un Anquela que buscará algo nuevo para mejorar la imagen mostrada por el equipo el sábado en Granada. El andaluz siempre busca un equilibrio entre la defensa y el ataque y es además un entrenado al que no le gustan demasiado los cambios. Por lo tanto no hay que dar por seguro que Forlín vaya a desempeñarse en el centro de la zaga en detrimento de Valentini, que ha venido sustituyendo al lesionado Verdés como central.

Sí que parece muy probable que Forlín, en el centro del campo o en la defensa, saldrá hoy de inicio en el Carlos Tartiere. En el caso de que lo haga por delante de la defensa, el equipo que ponga hoy Anquela será muy parecido al de las últimas jornadas. Un Oviedo que, de una manera o de otra, tendrá que sacar los tres puntos ante un Córdoba que llega con un entrenador nuevo y con muchas dudas.