Un sustituto para Verdés

Anquela había encontrado a una pareja de centrales que le convencía. La formaban Carlos Hernández y Verdés. El primero, fichado esta temporada del Lugo, comete pocos errores. El segundo estaba siendo respetado por las lesiones y ofreciendo una de sus mejores versiones en el Oviedo en la que es su tercera temporada vistiendo de azul. Pero en el encuentro empatado (1-1) ante el Tenerife Verdés sufrió su primera lesión de la temporada y Anquela tuvo que romper una pareja en la que tenía depositada mucha confianza.

En el encuentro que los azules perdieron (2-0) ante el Granada el elegido para formar con Carlos Hernández fue Valentini. El argentino había comenzado la temporada jugando y era el sustituto esperado. El rendimiento del equipo en general no fue bueno en el campo de Los Cármenes y Valentini en particular tampoco rindió al nivel deseado. La aparición de Mariga y la posibilidad de modificar el sistema de juego en casa abren ahora la opción de apostar por Forlín de central.

La posición ideal del argentino está en la defensa, pero en el Oviedo ha empezado en la centro del campo. Con él Anquela apostó por utilizar un trivote que dio buenos resultados en el partido ante el Tenerife, a pesar de que finalmente no se logró la victoria. Hoy (12 horas) ante el Córdoba podría ser el primer encuentro que el argentino juegue como central. Tampoco es descartable que Anquela apueste por dar otro voto de confianza a Valentini, aunque la importancia del partido ante el Córdoba obliga al andaluz a poner a los jugadores que más garantías le ofrezcan.

Otra de las opciones que siempre están ahí pero que Anquela no ha querido probar es la de situar en el centro de la defensa a Christian Fernández. Para el lateral izquierdo la posición de central no es en absoluto desconocido. La ventaja de poner ahí a Christian es que el futbolista cántabro tiene en el banquillo a un sustituto de garantías, como es el caso de Mossa. El valenciano no ha conseguido arrebatarle el puesto a Christian pero cuando ha saltado al campo ha aportado cosas al equipo, sobre todo en sus incorporaciones ofensivas.