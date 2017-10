El Oviedo descarta definitivamente El Asturcón para su ciudad deportiva

El Oviedo no construirá su futura ciudad deportiva en El Asturcón. Así se lo ha comunicado el club azul al Ayuntamiento en una reunión que se ha celebrado esta tarde entre las dos partes en el Consistorio ovetense. La entidad carbayona, que había mostrado interés del centro ecuestre y que incluso tenía un proyecto, valorará otras alternativas más a largo plazo. La construcción de la ciudad deportivo no entra entre las prioridades del club a corto plazo.

El Ayuntamiento había ofrecido al Oviedo cederle gratuitamente El Asturcón por 50 años con la condición de que se mantuviera el servicio de hipoterapia. Las dos partes llevaban con el asunto encima de la mesa desde finales del año 2015. Representantes del Oviedo, incluso, llegaron a visitar las instalaciones para hacer mediciones. La entidad, no obstante, nunca dejó de valorar otras opciones como un terreno de paredes en Siero o incluso la ampliación de los terrenos de El Requexón.

En la reunión de esta tarde también se trató el tema de las marcas, que son propiedad del Ayuntamiento y que el Oviedo las quiere en propiedad. Las dos partes no acordaron nada concreto, por lo que, de momento, se mantiene el contrato de cesión. El Ayuntamiento ve con buenos ojos la opción de alquiler con derecho a compra, según aseguran distintas fuentes municipales, pero a la vez plantea unos intereses que el club azul no está dispuesto a aceptar. Una posibilidad es que el Ayuntamiento descuente lo pagado durante todos estos años por el Oviedo en una futura compra, algo que desde el consistorio no se plantea porque dicen que es "ilegal".

Las marcas son propiedad del Ayuntamiento, que las compró al club en 2009 por 3 millones de euros. Entonces, se firmó un convennio de cesión a la entidad, vigente hasta el pasado mes de junio. Ese convenio le supone al Oviedo un pago de unos 60.000 euros anuales por usarlas.

Respecto a la sectorización del Carlos Tartiere tampoco hay avances. El gobierno municipal asegura que hay un proyecto que está en fase de estudio por parte de los técnicos, pero de momento no se lo ha enseñado al club.

Otro de los puntos principales de fricción entre las dos partes hace referencia a la cubierta del Carlos Tartiere, que el Ayuntamiento no tiene entre sus próximas actuaciones. El club lo considera urgente, y de hecho es una petición de hace meses, pero la obra supone un alto coste que de momento no está previsto asumir.