Joaquín Del Olmo: "Anquela tiene toda la confianza del consejo"

Joaquín del Olmo, asesor del grupo Carso en el Oviedo, ha atendido a la prensa esta mañana en el acto de restauración de la Copa de la Balesquida en la Joyería Sánchez Vallina. El mexicano ha aprovechado la ocasión para defender el trabajo de Anquela y lanzar un mensaje de confianza. "Ha sido un inicio de temporada duro con lesiones desde pretemporada. No solo Toché, del que se habla ahora, también Fabbrini fue una lesión de importancia. Anquela aún no ha encontrado un equipo que tenga su identidad, que dé el fútbol que él quiere pero estamos a tiempo de reconducir el camino y acabar bien", indicó Del Olmo antes de analizar al entrenador: "A Anquela le veo intenso, fastidiado cuando pierde, e incluso cuando gana, porque es así. Tiene un carácter peculiar y hay muy buena relación con él. Tiene ganas de darle la vuelta. Sus inicios estadísticamente no suelen ser buenos y hay que darle tiempo. Tiene toda la confianza del consejo".

Del Olmo trató en su intervención diversos temas de actualidad, como la ampliación de capital (pendiente aún de que se hagan públicas las cifras), el rechazo del club a emplear El Asturcón como nueva ciudad deportiva (Del Olmo prefiere una ampliación de El Requexón: "Ir a un lugar que no nos pertenece no merece la pena") o el mercado de invierno ("una ventana que se abre en enero"). El asesor cerró su intervención explicando la exigencia que le marca Arturo Elías, yerno de Slim y representante de Carso, con el curso de la temporada. "El jefe me mete más caña que todos ustedes", dijo en alusión a los periodistas, "pero es normal. Aquí hay que tener la capacidad de darle la vuelta a la presión y convertirla en oxígeno".