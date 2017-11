"Anquela tiene nuestra confianza"

Joaquín del Olmo condensa tantos sus intervenciones públicas que cada vez que habla se le amontonan los asuntos encima de la mesa. El mexicano ha decidido intervenir en el peor momento deportivo del curso, con el equipo buscando su rumbo en una categoría que no perdona. Del Olmo mantiene su fe en Anquela, espera que los lesionados se recuperen para valorar la plantilla y afronta el futuro con optimismo: con El Requexón como centro de operaciones y los resultados de la ampliación de capital como garantía económica. El asesor de Carso desgrana los temas sin poner una fecha de caducidad a su etapa en el Oviedo.

Confianza en el técnico

El primer punto obliga a mirar al rendimiento del primer equipo. El Oviedo es 15.ª, más cerca del descenso (tres puntos) que del play-off (a seis). La derrota de Alcorcón ha hecho explotar a Anquela por segunda vez. "Está siendo un inicio de campeonato duro", dice Del Olmo. "Hemos tenido muchas lesiones que nos han condicionado, ya desde los primeros días con la ausencia de Fabbrini. Anquela aún no ha encontrado un equipo que tenga su identidad, que le dé el fútbol que él quiere, pero estamos a tiempo de reconducir la situación", valora antes de meterse de lleno en la labor del técnico: "A Anquela le veo intenso, como siempre. Fastidiado cuando pierde y también cuando gana. Tiene un carácter peculiar y hay muy buena relación con él. La estadística dice que sus inicios no suelen ser buenos y hay que darle tiempo. Tiene toda la confianza del consejo".

Rendimiento de la plantilla

El rol de Anquela como líder no está bajo sospecha. La duda se cierne sobre una plantilla en cuya configuración el asesor tuvo un papel principal. "No puedes estar satisfecho si no estás en el lugar que quieres deportivamente. El entrenador no ha podido contar con la plantilla al cien por ciento desde que llegó. Para emitir un análisis sobre la calidad de la plantilla habría que esperar a que todos estén en condiciones", indica. El tema más recurrente el pasado verano fue la incesante búsqueda de un nueve. La lesión de Toché vuelve a subrayar la carencia del equipo en el foco ofensivo. "No queríamos pagar los excesos que se estaban pagando en el mercado. Al saber que está Carso detrás, nos piden una fortuna. No nos vamos a desquiciar".

La ciudad deportiva

En la tarde del lunes, los emisarios del club mantuvieron un encuentro con agentes municipales con varios asuntos encima de la mesa. Uno de ellos era la posibilidad de usar El Asturcón para construir una ciudad deportiva. Tras un tiempo de análisis, el club rechaza esta posibilidad. "Ir a un lugar que no es nuestro y hacer una inversión no merece la pena. No quiero que el día que marche yo o el consejo se diga que hicimos las cosas mal. Queremos dejar las bases sólidas. No vemos viable invertir en algo que no es nuestro", sostiene.

Una ampliación de la actual ciudad deportiva se presenta ahora como salida más factible. "Una de las cosas que queda de sentido de pertenencia es El Requexón. Si queremos una ciudad deportiva buscaremos una ampliación de El Requexón, es una posibilidad. Quizás creamos unas expectativas altas y es mejor esperar a Primera para dar un paso de este tipo. No hay prisa", incide. No es este el único punto de fricción con el Ayuntamiento. "En algunas cosas, como las instalaciones deportivas o las marcas, no nos entendemos con el Ayuntamiento. Queremos recuperar las marcas pero no pagar intereses porque no es un préstamo".

La ampliación de capital

A inicios de septiembre, Arturo Elías lanzó una de las noticias más esperadas en el oviedismo. "La ampliación nos va a permitir terminar de pagar el total de la deuda", anunció el yerno de Slim. El club aún no ha hecho públicos los datos pero la satisfacción con el resultado de puertas hacia dentro es total. Así lo considera Del Olmo: "Las expectativas las marcó Arturo y se han colmado. Nos permite trabajar para el futuro. El año que viene aún hay que pagar 3,5 millones de euros de deuda pero después el equipo quedará en deuda cero que es lo que siempre ha deseado Arturo".

La situación de Esteban

En un receso entre pregunta y pregunta, Del Olmo aprovecha para explicar la situación de Esteban, que acabó su vinculación como futbolista el pasado 30 de junio pero mantiene un compromiso contractual con los azules: "Tiene contrato con el club, se está preparando y hay una gran relación con él. Habrá sorpresas. No somos malagradecidos con la gente. Hacemos las cosas de forma tranquila".

La presión

El asesor también hizo referencia al "jefe", Arturo Elías, el protagonista de las decisiones de calado. "Me mete más caña que todos ustedes", señala con una sonrisa en referencia a los periodistas presentes; "el domingo me cayó una buena. Los momentos críticos, de riesgo, son desafíos y uno tiene que lograr darles la vuelta. Que la presión se transforme en oxígeno para respirar. En estos momentos se ve la gente con capacidad y con talento".

Fecha de caducidad

"No tengo contrato, si mi jefe me dice que se acabó mi historia no voy a pedir nada, no es mi estilo. No me pongo fecha. Voy de la mano de mi jefe y tengo unos objetivos. En estos años he cometido errores, me arrepiento de algunas cosas como de no haber explicado las cosas en la rueda de prensa de despedida de Egea. Creo que el consejo hemos tenido más aciertos que errores. Hemos crecido mucho".