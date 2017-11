Anquela: "Intensidad no es correr, es jugar bien al fútbol"

Anquela: "Intensidad no es correr, es jugar bien al fútbol" Julián Rus

Vayan como vayan las cosas, Juan Antonio Anquela no va a dar su brazo a torcer ni a cambiar un ápice en sus principios. Quiere un equipo intenso, pero eso no quiere decir que sea el que más corra: "Intensidad y competir no quiere decir correr mucho, que la gente a veces se confunde, intensidad es jugar bien al fútbol".

Para el entrenador del Oviedo el principal problema que está teniendo su equipo es que reciben "muchos goles". Por eso está buscando "la mejor manera de solucionar los problemas. Todavía no he dado con ella", añade. Lo que sí tiene claro es que para imponerse mañana al Lugo (12 horas) en el Tartiere tendrá que poner en el campo a los jugadores que más cosas aportan: "Para ganar un partido tienen que estar en el campo los mejores", explica.

También tiene claro que, a pesar de todo, seguirá empujando porque para él estar en el Oviedo es "un sueño": "Estoy en el club donde he querido estar durante mucho tiempo y voy a luchar a muerte por él y meter toda mi intensidad para sacar esto adelante".