Anquela medita jugar ante el Lugo con tres centrales

Anquela sigue buscando y no está dispuesto a parar hasta que encuentre el sistema que más se adecue a la plantilla que tiene y los jugadores que mejor lo interpreten. El de Jaén dijo desde el primer día que no se iba a empecinar con un sistema, que probaría con las posibilidades que le ofreciera el equipo. Hasta el momento ha buscado varias alternativas, sobre todo del centro del campo para arriba, donde ha probado con dos delanteros, con uno, con el doble pivote y también con el trivote. La siguiente modificación de cara al encuentro del domingo (12 horas) ante el Lugo podría llegar en la defensa.

El entrenador del Oviedo estuvo experimentado en el entrenamiento de ayer con la posibilidad de salir con una defensa de cinco: tres centrales y dos carrileros con libertad para incorporarse al ataque. Uno de los que se adapta como un guante a esta posibilidad es Diegui Johannesson. El asturiano es un lateral derecho con vocación ofensiva, que se incorpora con peligro al ataque y que, teniendo las espaldas bien cubiertas atrás, puede aportar cosas diferentes a Cotugno, un futbolista muy disciplinado en lo táctico pero poco dado a permitirse alegrías ofensivas. Mossa, en el lateral izquierdo, también es capaz de generar desequilibrios cuando se suma al ataque.

Otra de las cuestiones que tendrá que resolver Anquela es con quién puede contar para ocupar los tres puestos de central. El encaje ahí de Christian Fernández como central izquierdo es claro. Un lateral izquierdo que puede jugar de central, es decir, un jugador polivalente que podría tapar bien la banda izquierda cuando Mossa se incorpore el ataque. También la jerarquía de Forlín sería importante en este esquema como defensa central. La tercera pata podría ser o bien Carlos Hernández o Verdés si se recupera a tiempo. El central valenciano se ejercitó durante una parte del entrenamiento, aunque se retiró antes que el resto de sus compañeros para evitar cualquier tipo de riesgos. El damnificado en este caso podría ser Nahuel Valentini.

Si finalmente Anquela decide apostar por formar con cinco defensas el resto del equipo también se vería afectado. La opción de solidificar el trivote con Mariga, Folch y Rocha casa bien con esta apuesta. En este caso, uno de los dos extremos habituales, Berjón o Aarón Ñíguez, empezaría el partido desde el banquillo. En punta, ausente Toché, lo previsible es que juegue Linares. Otra de las opciones es un doble pivote en el centro y por delante el esquema habitual, con Ñíguez y Berjón en los extremos.

La decisión no está tomada y más allá del esquema que escoja o que considera más oportuno, lo que más preocupa al entrenador del Oviedo es ver a sus jugadores con la intensidad que a él le gusta, metidos en el partido, incisivos, siempre encima del rival cuando no tienen el balón y jugando con inteligencia cuando tienen la posesión. Por eso se está viendo estos días en El Requexón a un Anquela más metido que nunca, intentando sacar lo mejor de los suyos, apelando a su orgullo, felicitándoles cuando hacen las cosas bien y desesperado cuando no lo hacen tan bien como a él le gustaría.

Anquela tiene hasta el domingo para seguir dándole vueltas al sistema que puede emplear. La otra elección que medita es quiénes son los once en mejores condiciones para poner en práctica lo que él quiere ver en el campo en un partido crucial.