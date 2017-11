El Tartiere como vitamina

En los malos momentos es bueno juntarse con la gente de confianza y resguardarse en el calor del hogar. Al Oviedo le toca ahora hacerse fuerte de puertas para adentro, confiar en la gente que está en el vestuario y en Anquela, el jefe que ha de sacarlos de la mala situación por la que atraviesan. También es positivo para empezar un nuevo camino partir desde casa, desde el Tartiere, donde los azules esperan recibir el apoyo de su afición para doblegar al Lugo, actual líder de Segunda y uno de los equipos revelación de esta temporada.

Anquela está buscando soluciones para un Oviedo que solo ha sumado seis puntos en las siete últimas jornadas. Una racha en la que la única victoria llegó en el anterior partido que jugaron en casa, el que ganaron 2-0 al Córdoba. El resto han sido tres empates y tres derrotas que han colocado a los azules decimoquintos, con 14 puntos, solo dos por encima de los puestos de descenso. Y esas soluciones pueden pasar por un nuevo intento en el sistema de juego a emplear.

La posibilidad de salir al campo con cinco defensas ha ido haciéndose cada vez más factible con el paso de los días y de los entrenamientos. Si lo hace será buscando dos objetivos: estar mejor resguardados atrás y ser más incisivos por las bandas. La clave en este esquema estaría en la posición de Forlín. El argentino ya ha jugado en el centro del campo y hoy podría hacer una labor similar pero más enfocada a la defensa. La contrapartida estará en los laterales: Diegui Johannesson y Mossa actuarían como carrileros y se prodigarían bastante más en ataque de lo que lo hacen habitualmente esta temporada. Con el balón, el Oviedo podría incorporar a Forlín al centro del campo si lo considera necesario. Los compañeros del argentino en el centro de la zaga todo apunta a que serán Christian Fernández, un hombre que puede actuar también de lateral izquierdo, y Carlos Hernández, un fijo en el once de Anquela, que jugaría a la derecha del argentino. El que no está en la convocatoria es Verdés, cerca ya de recuperarse de su lesión pero con el que el entrenador azul ha preferido no arriesgar.

Poner en el campo a cinco defensas quita una plaza en el once para el resto de las posiciones. El damnificado podría ser Rocha. En este caso Folch y Mariga formarían un doble pivote. Folch es imprescindible en este equipo y Mariga atraviesa un buen momento y parece normal darle continuidad para que se termine de acoplar al equipo.

Por delante del doble pivote estará, con casi total seguridad, los hombres más peligrosos del Oviedo, con la excepción del lesionado Toché. Partiendo desde la izquierda formará el ovetense Saúl Berjón y desde la derecha Aarón Ñíguez. Todo hace indicar que el recambio de Toché será Linares, capitán del equipo, que busca su ansiado gol.

El Lugo llega al Tartiere como líder de la categoría, y con siete victorias en los últimos nueve partidos. Iriome, Adriá y Gil son baja. Francisco parece que repetirá el once que se impuso al Nástic la jornada pasada, con Leuko en el lateral derecho ante la ausencia de Campabadal.