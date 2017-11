Christian Fernández: "Por momentos nos falta ser valientes, ir a por el partido"

Christian Fernández volvió a jugar el domingo pasado después de perderse dos encuentros seguidos. Con Mossa cada vez más consolidado en el puesto de lateral izquierdo, el cántabro es consciente de que ha de ser un jugador versátil para seguir contando en los planes de Anquela. Por eso la posibilidad de ser uno de los tres centrales en el esquema que utilizó el entrenador del Oviedo en la victoria (3-2) ante el Lugo le parece una oportunidad.

"No es una posición que me resulte extraña, me siento cómodo y en cualquier caso tengo que adaptarme para poder alargar más mi carrera deportiva", reconocía el defensa. El cántabro reconoce que un esquema así "Mossa tiene más tendencia ofensiva" y que para él "lo importante es poder ayudar al equipo". Un equipo que, confiesa el jugador, aún "no es el equipo que quiere Anquela".

Para Christian al Oviedo le hace falta un poco de "valentía" en los partidos: "Por momentos nos falta ser valientes, buscar al rival y no esperar errores del contrario; imponernos y ganar los duelos", concluía.