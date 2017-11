Un Oviedo noventero

Participa y elige al mejor once histórico del Real Oviedo

Pedro Zuazua lleva mamando oviedismo desde pequeño. Sus 36 años le dan el margen suficiente para disfrutar de la última etapa del Oviedo en Primera. Una gran etapa. Es normal que se imponga una visión noventera cuando se trata de elegir el once del Oviedo que mejor le representa. La primera duda llega con el sistema. Con el título de entrenador nivel 2 en su currículum, Zuazua opta por amarrar la medular.

Pero hay más dudas. "Me gustaría contar con Michu pero su mejor versión llegó en otros equipos", explica. Menciona a otros futbolistas con gancho en los últimos años pero que no pueden competir con los primeros recuerdos. Aulestia, Luismi y Javi Barral ("era el mejor lateral izquierdo del mundo") se quedan a las puertas. También se deshace de Sánchez Lage, al que solo conoce de relatos de su padre. "En Madrid siempre se ríen de mí cuando les digo que era mejor que Di Stéfano. Eso me contaba mi padre. Y yo le creo", comenta. Pero se impone seleccionar futbolistas que haya visto en el campo. Por ese mismo criterio se quedan fuera mitos como Lángara o Tensi, con el que Zuazua mantenía una gran relación.

El resultado es una alineación basada en los años 90, con trabajo en el centro del campo y dos delanteros de calidad: Esteban; Jerkan, Onopko, Luis Manuel; Berto, Paulo Bento, Jokanovic, Suárez, Viñals; Carlos y Diego Cervero.