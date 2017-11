Representantes de la afición eligen su "once" ideal

JAIME CAMPILLO | Vicepresidente de la APARO

"Irureta nos llevó a la Copa de la UEFA con cinco atrás"

Jaime Campillo, vicepresidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO), apuesta por un Oviedo en el que prime la defensa. "Es más fácil destruir, quedarte atrás, y esperar la ocasión para marcar. Yo soy de los que si el equipo juega mal y gana se va contento a casa. El único equipo del Oviedo que llegó a la UEFA, con Irureta, jugó con cinco defensas", insiste. De la alineación escogida tiene recuerdo de haber visto a todos menos a Sánchez Lage, al que incluye porque "los que le vieron jugar me dicen que fue el mejor futbolista del Oviedo".

ROMÁN RODRÍGUEZ | Página web oviedin.com

"He mirado por lo de la casa: 7 de 11 jugaron con el filial"

"Mi once está basado en los mejores jugadores que vi sobre el pasto por puestos, optando por un 4-4-2, con laterales que sepan levantar un balón, centrales férreos y disciplinados, con salida de pelota, un centro del campo donde se combina técnica, brega y llegada al área, y delante dos delanteros típicos; también he mirado un poco para lo de casa: 7 de 11 han jugado en el filial", explica Román Rodríguez, creador de la página web oviedin.com. "En este once solo incluyo del periplo amateur 2003-2015 a Diego Cervero. Lo pongo porque creo que si hubiese jugado en Primera habría dado al equipo lo que le dio en aquellos años en el barro: lucha, pelea, entrega, gol, inteligencia en el área y remate", añade.

TOÑO BERNARDO | Miembro del Grupo Symmachiarii

"Mi jugador de referencia siempre ha sido Carlos"

"Soy socio del Oviedo desde 1988 y desde ese momento confecciono lo que para mí son los mejores jugadores que he visto con la camiseta azul", dice Toño Bernardo, miembro del Grupo Symmachiarii e impulsor del Fondo Norte. Él tiene claro cuál es su referente: "Mi jugador referencia siempre ha sido Carlos Muñoz, goleador incansable, se partía la cara con todos los defensas. Como no recordar sus duelos con Luis Sierra, en los que, por cierto, siempre salía victorioso".

