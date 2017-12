Viti, jugador del Oviedo: "Anquela da oportunidades a quien se las gana, se llame como se llame"

Viti jugó diez minutos en la victoria (0-2) ante del Oviedo ante el Lorca que le supieron a gloria. El canterano volvía tras una lesión y no lo hacía en el filial, que era donde él esperaba comenzar su vuelta. Lo hizo con el primer equipo. Un gesto con el que Anquela le vino a decir que es uno más de la plantilla y que cuenta con él.

Lo de las lesiones se lo toma con paciencia el de Pola de Laviana. Buena muestra de ello es lo que puso en su cuenta de Twitter tras ganar en Lorca: "Mi primera victoria con el equipo. Y no me he lesionado". El texto lo acompañaba de una foto celebrando el triunfo con Verdés. Ayer, antes del entrenamiento, lo explicaba: "Una lesión es algo horrible, pero después del partido hice la broma porque estaba contento por el equipo, por haber ganado".

También reconocía que su presencia en Lorca le sorprendió: "Esperaba volver a jugar con el filia, fue una sorpresa que me llevara a Lorca". Algo que agradece a un entrenador que, en su opinión, da oportunidades al que las merece: "El entrenador da oportunidades a quien se las gana, se llame como se llame".