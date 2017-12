Yeboah, extremo del Oviedo: "Hay que aportar tanto en ataque como en defensa"

El idioma, el fútbol español, todo era diferente para un Yeboah que nada más llegar empezó a contar con minutos en el Oviedo. Después los perdió y ahora ha vuelto a contar en los planes de Anquela. El futbolista ghanés reconoce que no fue fácil su llegada al equipo: "Me costó adaptarme porque no sabía el idioma, la mayoría de los compañeros no hablaban inglés y todo era nuevo", decía tras entrenarse en El Requexón.

El delantero reconoce sentirse ahora muy contento tanto por su titularidad en los dos últimos encuentros como por los resultados: "Lo más importante son las dos victorias para el equipo y para la afición. Estoy contento por ser titular, pero lo más importante es que el equipo gane", explicaba. También reconocía que ha aprendido a entender lo que le pide el entrenador: "Hay que aportar tanto en defensa como en ataque".