Anquela: "Ahora somos más sólidos y compactos, pero no podemos bajar nunca el nivel de trabajo"

Anquela: "Ahora somos más sólidos y compactos, pero no podemos bajar nunca el nivel de trabajo"

"Hay que estar siempre en las duras y maduras y que los resultados no nos engañen. Tenemos que trabajar y hacer muchas cosas bien para competir en esta categoría". Anquela, técnico del Oviedo, no varía su discurso pese a que el conjunto azul ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Sus valoraciones siguen incidiendo en la necesidad de que "el equipo se deje el alma en cada partido".

El técnico del conjunto oviedista reconoce que "es evidente que el equipo esta siendo un pelín mas compacto y sólido", pero también matiza que "hay que estar día a día preparado, no podemos bajar nunca el nivel del trabajo. Tengo claro que si no vamos al 100 por cien no podremos ni siquiera empatar".

De cara al partido de este domingo ante Osasuna, uno de los equipos recién descendidos y con mayor presupuesto, Anquela resalta que su preocupación radica en que "Osasuna es un equipo de primera, que ha firmado jugadores con una ventaja de dinero. Es un equipo bueno que tiene todo para volver a la máxima categoría. Espero un partido muy duro, partido competido en el que nos vamos a enfrentar dos equipos que quieren ganar"