Herrero echa el cerrojo

Al Oviedo le disparan menos a puerta los rivales, le marcan menos goles y con la presencia de Alfonso Herrero bajo los palos y la defensa de cinco hombres ha encontrado una estabilidad y seguridad que le ha hecho ser un equipo más inaccesible para los contrarios. En las tres últimas jornadas el conjunto azul, desde que Herrero es titular, solo ha encajado un tanto, apenas le han disparado cinco veces a puerta, y Anquela ha repetido en los tres partidos la defensa formada por Diegui, Carlos Hernández, Forlín, Christian Fernández y Mossa.

Estos números y sensaciones contrastan con los tres últimos encuentros que jugó Juan Carlos como titular, en los que el Oviedo utilizó solo de forma puntual la defensa de cinco hombres. Ante Valladolid, Nàstic y Lugo, el Oviedo encajó seis goles en nueve remates de los rivales, lo que supone un 66 por ciento de acierto de los adversarios. Ahora han logrado bajar al 20 por ciento ese registro en los últimos tres duelos de Liga ante Numancia, Lorca y Osasuna.

Curiosamente, además, en el último partido de Liga, el conjunto navarro ni siquiera tiró a puerta. Antes el Lorca solo lo hizo en una ocasión, mientras que el Numancia tiró cuatro veces, pero dos de los disparos llegaron en el tramo final con el partido ya controlado a favor del Oviedo y con los sorianos empujando en los instantes finales del choque para intentar puntuar.

La llegada de Alfonso Herrero a la portería se produjo tras perder el Oviedo en su visita al Valladolid por 3-1, en un partido de máxima efectividad para los pucelanos, que consiguieron marcar en sus tres disparos a portería. Anquela señaló que había sido una decisión difícil. "No quería empezar el partido con problemas. Creo que se me entiende lo que quiero decir... No quería correr el más mínimo riesgo, aunque estoy seguro que la inmensa mayoría le hubiese apoyado", señaló en alusión a las críticas de una parte del Carlos Tartiere a Juan Carlos y a su decisión de sentarlo por primera vez en casa frente al Numancia.

El Oviedo tiene ahora la oportunidad de intentar entrar por primera vez esta temporada en puestos de play-off si logra hacer un buen partido en su visita al Sevilla Atlético. El conjunto azul finalizó los dos últimos partidos ante Osasuna y Lorca sin recibir ningún gol. Para encontrar la última vez que el Oviedo no encajó en tres jornadas consecutivas hay que remontarse al primer tramo de la primera vuelta del año pasado, cuando el conjunto que entraba por aquel entonces Fernando Hierro llegó a enlazar cuatro jornadas imbatido. Al triunfo ante el Rayo por 2-0 en el Tartiere le sucedieron el empate sin goles en Girona, el triunfo por 2-0 ante el Tenerife y la victoria por 0-1 en la visita al UCAM Murcia.

El modelo del primer tramo de la pasada temporada es que el busca repetir ahora el Oviedo para mantenerse en la zona alta de la clasificación. Por aquel entonces lograron dejar su portería a cero en ocho de las doce primeras jornadas de Liga. También tuvieron una buena racha entre la segunda y cuarta jornada, cuando ganaron al Almería 2-0, y después empataron sin goles frente a Mallorca y Mirandés. Y entre ambas rachas de tres y cuatro partidos sin encajar, tuvieron otro choque frente al Cádiz en el que ganaron 2-0. Ahora el Oviedo intentará seguir con esa dinámica, de mantener el cerrojo, y seguir aprovechando su eficacia de cara al gol para asentarse en la zona alta de la categoría de plata.