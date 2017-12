El Oviedo quiere repetirse

El Oviedo quiere que todo siga igual y estirar así un poco más su buen momento de juego y, sobre todo, de resultados. Los azules han sumado los nueve últimos puntos disputados y se han colocado a las puertas de los puestos del play-off de ascenso. Hoy, a las 12 horas (televisado por Liga 1/2/3), tienen la ocasión de aumentar el botín derrotando a un Sevilla Atlético, que es penúltimo en la clasificación y que da la sensación de ser mucho menos peligroso del que la pasada temporada sorprendió en Segunda.

Aún así, las precauciones por parte de Anquela y de todos los jugadores que han salido a hablar en alguna rueda de prensa a lo largo de esta semana han sido enormes ante un partido que se puede considerar como trampa. Y es que el filial del Sevilla no es un rival sencillo, a pesar de su puesto en la clasificación. Un equipo que aún no ha ganado en casa pero que es, con diez, el que más empates lleva, igualado con la Cultural Leonesa. Tan cierto es que no ha ganado en casa como que tan solo tres equipos se han llevado la victoria del Nuevo Nervión. El equipo entrenado por Tevenet lleva cinco empates consecutivos en su campo.

El Oviedo, por su parte, llega a este encuentro con esa idea de dejar todo tal y como estaba para que todo siga igual de bien. Anquela no ha querido forzar a jugadores como Aarón Ñíguez, a punto de recuperarse de su lesión, ni Viti, con molestias, porque entre otras cosas eso le facilita seguir con el mismo once que sacó en la victoria (1-0) ante el Osasuna. Salvo sorpresa, Anquela formará de nuevo con una defensa de cinco en la que los laterales, o carrileros, serán Diegui Johannesson por la derecha y Mossa por la izquierda, y en la que formarán como centrales Carlos Hernández, Forlín y Christian Fernández. Forlín se ha convertido en una de las claves del buen momento del Oviedo. Ya había dicho Anquela que un futbolista de su nivel debía dar mucho a este equipo y el argentino lo está demostrando en los últimos partidos. En tres encuentros se ha convertido en el jefe de la defensa y en un futbolista al que pocos delanteros de la categoría logran superar.

Por delante de la línea defensiva volverá a estar la pareja que forman Folch y Rocha. Que el primero es imprescindible lo demuestra el hecho de que lleva disputados todos los minutos de Liga. El segundo, por su parte, se ha hecho con el sitio a pesar de la dura competencia que tiene. Ni Mariga ni Hidi le han conseguido arrebatar su lugar en el once titular que ya nadie le discute.

Otro que ha dado un salto enorme en este equipo es Yeboah, que formará una vez más por la derecha, siendo una pesadilla para la defensa rival y el primer defensa de un Oviedo en el que ahora todos trabajan en los dos lados del campo. Por la izquierda, como ha pasado en todas las jornadas de Liga, saldrá de inicio Saúl Berjón, uno de los futbolistas que por su talento son diferenciales en este Oviedo, y en punta Linares, el eterno goleador azul. Un once que prácticamente se puede recitar de memoria y que intentará traerse de vuelta a Asturias una cuarta victoria consecutiva que le meta en el play-off.