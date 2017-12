El hombre que se hizo con las acciones de Alberto González

Abdeslam Jesús Aoulab Ben Salem Lucena fue una de las pocas voces discordantes en la plácida junta de accionistas del pasado miércoles. Este abogado malagueño compró en una subasta pública de Hacienda las 2.036 acciones que tenía Alberto González a título personal, según explicó él mismo ayer a este periódico. Ese paquete de títulos estaba valorado en 16.267 euros, según consta en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), que tiene fecha de enero de 2014. Sus acciones valdrían ahora más de 45.000 euros, según la revalorización calculada por la entidad azul. Los títulos que adquirió son los que tenía Alberto González a título personal, no los que tenía a nombre de Control Sport.

Durante la junta, el abogado malagueño se abstuvo en la votación de las cuentas y votó a favor del presupuesto para el próximo año, pero se opuso a que el consejo de administración pueda convocar una ampliación de capital sin pasar por la asamblea. Ben Salem explicó así su postura: "Puede generar suspicacias. Va en contra de la política de transparencia que quiere imponer el Oviedo y en contra también de contar con el pequeño accionista. Es legal, pero creo que no es necesario ni me parece que será más operativo. Hay otras sociedades que pueden hacerlo y no lo hacen", añade.

El letrado andaluz, que tiene un despacho de abogados en Málaga y otro en Madrid, está muy satisfecho con su inversión en el Oviedo y reconoce que en una próxima ampliación se plantea invertir más: "En una ampliación de capital futura tengo intención de invertir más dinero", confirma. En cuanto a la adquisición de las acciones de Alberto González quiere dejar claro que en el momento de comprarlas no sabía a quién pertenecían y que su mayor sorpresa fue que se presentaran solo dos personas, él y otra: "Fue hace tres años y medio y solo cuando las compré me enteré de a quién pertenecían, de que eran las del antiguo presidente. Lo que más me extrañó de todo fue que solo nos presentamos dos".

Según su versión, en la subasta a la que acudió tan solo se podían adquirir las acciones del expresidente y ningún otro bien embargado a un Alberto González, declarado "non grato" en su día. Ben Salem explica que poco después de comprar los títulos ya tuvo ofertas: "Me las quiso comprar alguien desde Oviedo y dije que no", sin especificar quién era.

Ben Salem, que en tres años y medio sólo acudió a la Junta del pasado miércoles, cuenta que las razones por las que decidió hacer esta inversión son dos: una futbolística y otra económica. La primera es la simpatía que dice profesar por el conjunto azul: "Siempre simpaticé con el Oviedo, desde los tiempos de Carlos, Onopko, Jokanovic". La segunda tiene que ver con la presencia de Carlos Slim en el club: "Cuando las compré el Oviedo estaba en Segunda B y estoy convencido de que en un plazo corto va a subir a Primera. Una de las razones de que esto vaya a ser así es que está el Grupo Carso detrás y eso supone una garantía y seguridad 100%", explica.

Además de abogado, Ben Salem es el alcalde de la localidad malagueña de Benamocarra. Lo es desde 2003, cuando se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes de España, con tan solo 23 años. Desde entonces ha sido el alcalde con tres partidos diferentes, el Partido Andalucista, el Partido Popular y actualmente lo es por Por mi Pueblo, una candidatura municipal impulsada por él mismo. Según publicaron varios medios en Andalucía, habría tenido problemas judiciales después de ser denunciado por presuntas prácticas irregulares relacionadas con su actividad de alcalde.