Una batalla por la posesión

Uno más arriba, de enganche con el delantero, recibiendo balones de los jugadores que ocupan un puesto en el centro del campo y buscando el último pase con la peor de las intenciones para los intereses del rival. El otro un poco más atrás, en la medular, siempre bien colocado, cortando las incorporaciones ofensivas del contrario. El exoviedista Señé, en la Cultural, y Folch, en el Oviedo, están llamados a ser dos de los grandes protagonistas del encuentro que les enfrenta hoy (18 horas) en el Tartiere. Lo que es prácticamente seguro es que los dos formarán en el once.

Tan importantes son en sus equipos que los dos han disputado todos los minutos en los 19 partidos que van de competición. Los dos han jugadores siempre como titulares y siempre hasta el final del encuentro. Josep Señé es además un buen ejemplo del estilo de la Cultural, un jugador con una técnica muy depurada, con talento de sobra para combinar con sus compañeros y que es capaz también de hacer goles aunque no sea esa su principal virtud (lleva dos tantos).

El futbolista catalán, que estuvo en el Oviedo entre 2012 y 2015, ha encontrado en el cuadro leonés la continuidad que no tuvo ni en el Oviedo ni después en el Celta de Vigo, donde sí que al menos acumuló experiencia al más alto nivel, disputando varios partidos en Primera División. Pero está siendo en la Cultural donde por primera vez le ha tocado echarse a un equipo a la espalda, ser un líder para un conjunto modesto que aspira a mantener la categoría y a seguir dando una buena imagen en Segunda División.

Una Cultural que además está gustando por su propuesta de juego, por su gusto por el fútbol de ataque, combinativo. El leonés es el equipo que más pases da (9.556) y el que tiene el mayor porcentaje de éxito en cada uno de esos pases (83%). En este apartado el Oviedo no está entre los equipos más destacados: solo hay cinco equipos por debajo de los 6.954 pases que da el Oviedo. El 70% éxito de los azules en cada entrega de balón también está muy lejos del que tiene el cuadro leonés. Unos datos que no se traducen en puntos, puesto que el Oviedo, con 32, tiene 10 más que la Cultural.

Aún así, el Oviedo no quiere dejar que la Cultural esté cómoda en el Carlos Tartiere y por eso el propio Folch advirtió en una rueda de prensa de esta semana de que será importante arrebatarles el balón: "Va a ser complicado quitarles el balón porque su seña es la posesión, pero intentaremos tenerlo nosotros, ponerles las cosas difíciles y correr con balón. El terreno de juego seguramente esté blando por las lluvias, eso no ayuda, pero nosotros saldremos a ganar esté como esté", aclaraba. La lluvia ha dado algo de tregua al municipal ovetenses estos últimos días y puede que el campo no sea hoy un factor tan determinante como lo pudo ser en el encuentro que ganaron (1-0) al Osasuna en el anterior encuentro que disputaron en casa.

Señé, por su parte, se mostraba satisfecho tras la victoria (2-0) del domingo ante el Nástic de Tarragona, que les sacaba además de los puestos de descenso. El exjugador azul se enorgullecía del estilo de su equipo: "Hacemos lo más complicado: proponer juego". Si bien, reconocía que de poco vale eso si no se traduce en victorias: "La fortaleza de un equipo se mide por la capacidad de ganar". Él espera seguir haciéndolo y conseguirlo además siendo fiel a la forma de jugar que propone Rubén de la Barrera: "Vamos a mantener la línea que llevamos desde el principio de la temporada, proponiendo desde el balón y la posesión".

La batalla está servida para despedir el año. El Oviedo, un equipo agresivo y solidario a la hora de defender, buscará acabar el año lo más cerca posible de los puestos de promoción. Los leoneses, por su parte, quieren cerrar un 2017 de ensueño lo más lejos posible de las plazas de descenso. Y hacerlo jugando bonito.