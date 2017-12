Álvaro Lemos, opción para reforzar el Oviedo: "El sistema de Anquela me viene bien"

El Oviedo está atento al mercado que se abre la semana que viene y podría ser uno de los primeros en moverse para reforzar una plantilla que se ha ido de vacaciones con unas notas muy altas. El equipo azul quiere como prioridad a un delantero, pero no deja de mirar posibles incorporaciones para otras líneas, como la defensa. Una de las opciones que maneja es la del defensa gallego Álvaro Lemos (24 años), futbolista propiedad del Celta que está cedido esta temporada en el Lens francés, donde apenas está teniendo minutos. Lemos disputó el año pasado varios partidos con el Celta en Primera División.

El futbolista gallego admitió anoche a este periódico tanto el contacto con el Oviedo como su voluntad de recalar en el equipo azul. "Estoy interesado", dijo, pero a continuación se mostró prudente y reconoció que "de momento no hay nada concreto". El futbolista, de vacaciones en Galicia, explicó que la experiencia en Francia no le está yendo bien y que su intención es regresar: "Me gustaría volver a España", dijo. Su posición natural es la de lateral derecho aunque también, dijo, puede desempeñarse en otras lugares: "Antes era extremo derecho, ahora suelo jugar de lateral derecho o carrilero; he jugado hasta como lateral izquierdo; no es mi posición pero puedo ocuparla", señaló. Lo que sí reconoce es que el sistema de Anquela, con carrileros largos, se adapta bien a sus condiciones: "El sistema que utiliza el Oviedo de Anquela me viene muy bien", confirmó. El Oviedo tiene a Diegui y a Cotugno como laterales derechos, pero el uruguayo se adapta peor a la posición de carrilero. Anquela también cuenta con Viti en esa posición.

La llegada de Álvaro Lemos estaría, en cualquier caso, condicionada a la salida de futbolistas actuales. En el Oviedo tienen claro que no llegará nadie sin antes concretarse las salidas. En la defensa uno de los futbolistas que menos minutos está teniendo últimamente con Anquela es Nahuel Valentini, que ha pasado de formar parte del once azul en el inicio de Liga a llevar los tres últimos partidos sin entrar entre los convocados. Su salida le abriría las puertas a Lemos.

Estos días se han intensificado las negociaciones entre el Celta y el Oviedo aprovechando que el jugador está en Galicia, según avanzó Efe. La idea es que se quede hasta final de temporada con el Oviedo, repitiendo la fructífera operación que estos mismos clubes llevaron a cabo la pasada temporada con David Costas. Álvaro Lemos, natural de Santiago de Compostela, lleva disputados con el Lens 430 minutos en liga y 134 en la Copa. La pasada temporada, en el Celta, jugó cinco partidos de Liga en Primera, marcando un gol. Antes había jugado en el Lugo, en Segunda, y en el Compostela, en Segunda B. Se formó en la cantera del Deportivo.