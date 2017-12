El Oviedo sigue trabajando en las salidas

Con la plantilla de vacaciones hasta el lunes y las oficinas cerradas, la tarea en el Oviedo se focaliza en la dirección deportiva, que sigue dando prioridad a las bajas antes de realizar incorporaciones, lo que no significa que no haya operaciones en marcha. Owusu y Pucko son los dos candidatos más cercanos a abandonar el Oviedo ya que cuentan con ofertas. El africano, propiedad del Leganés, tiene una del Cartagena. Al esloveno lo quiere, entre otros, el Racing y el Elche, pero el futbolista prefiere no bajar de categoría. Mariga y Valentini, otros dos fichajes este verano, tienen opciones de marcharse. Un delantero, un mediocentro y un jugador de banda derecha (Álvaro Lemos, del Celta, es una opción) son a día de hoy las posiciones a reforzar, sin descartar otras opciones que surjan en el mercado.