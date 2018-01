El Oviedo prescinde de Owusu y Anquela lanza un guiño a Koné

Con el viento soplando a favor, el Oviedo avanza en el mercado de invierno con la seguridad de que a su plantilla solo le hacen faltan algunos detalles. Nada de revoluciones ni cambios drásticos en el equipo. El Oviedo ha fijado una hoja de ruta, asentado el equipo de Anquela en la confortable tercera plaza de la clasificación. El plan es el de cerrar las salidas antes de acometer algún fichaje. Después, tocará reforzar al equipo. Los dos puestos en los que se centra el trabajo son la delantera y la banda derecha. El primer paso, el de cerrar las salidas, ya se ha dado. El Oviedo y Owusu llegaron ayer a un acuerdo, con el permiso del Leganés, para rescindir el contrato de cesión que unía a las dos partes hasta el 30 de junio. La apuesta por Owusu era la de un tercer delantero que compitiera, con características diferentes, con Linares y Toché. Cerrado este capítulo el planteamiento vuelve a retomarse. El Oviedo busca atacante y Koné es el mejor situado. A Anquela le seduce la idea de entrenar al marfileño.

Así se expresó ayer el entrenador jienense en Deportes Cope Huesca. Preguntado por la posibilidad de incorporar a Koné, Anquela fue claro. "Ojalá venga a mi equipo. Es un buen jugador aunque hace tiempo que no juega un partido entero. Es uno de los problemas del mercado de invierno. Claro que me gusta Koné; ha sido importante en todos los equipos en los que ha estado pero lleva tiempo sin jugar. Hay que estar tranquilos. Si viene, bienvenido sea", expresó el entrenador que abundó sobre el mercado invernal: "Es complicado acertar. Los deberes se hacen en el verano y ahora toca retocar el equipo. No es fácil acertar". La declaración de Anquela sirve para confirmar que el Oviedo ve con buenos ojos la llegada del marfileño.

A pesar de que en su anterior etapa en el club, la 2015/16, el delantero no alcanzó las cifras goleadoras que se esperaba (acabó la competición con cinco tantos), su aportación fue buena en otros aspectos. Ahora, se tiene confianza en que Anquela sepa sacar a relucir su mejor versión. La situación con Koné sigue siendo la misma que en los últimos días. El futbolista quiere jugar en el Oviedo y así se lo ha hecho saber al resto de equipos de Segunda que se han interesado por sus servicios. Su planteamiento, una vez decidido que saldrá del Leganés, es jugar en el Oviedo o aceptar una oferta del extranjero.

Con contrato hasta 2021 la única salida posible sería en forma de cesión. Al Oviedo le agrada la idea de contar con el marfileño. Cree que cumple un perfil diferente al de Toché y Linares y que Anquela puede ser el entrenador más indicado para sacarle rendimiento. El único escollo existente es el acuerdo entre clubes. Leganés y Oviedo deben ponerse de acuerdo en la forma de préstamo que llevaría a Koné a vivir su segunda experiencia vestido con la camiseta azul.

Koné es el preferido para una posición, la de delantero, que necesita refuerzos. Toché y Linares cuentan con la confianza de Anquela, los dos han dado la cara cuando se les ha requerido, pero ante una competición tan exigente conviene cubrirse las espaldas. La salida de Owusu, que apunta al Cartagena, facilita la llegada de otro delantero. El africano contaba con ficha del filial pero era uno más de la primera plantilla en el día a día. Ese hueco que deja es el que la dirección deportiva quiere rellenar.

El otro foco de interés para la dirección deportiva se sitúa en la banda. Álvaro Lemos, del Celta, es el preferido por el club azul. Como sucede con Koné también existe acercamiento entre las partes aunque aún debe alcanzarse un acuerdo entre Celta y Oviedo. La cesión sería la fórmula empleada para la llegada de Lemos. Además, se negocia la salida de otro futbolista de la plantilla para que la plantilla no sea excesivamente amplia.