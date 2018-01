Anquela: "No bajamos la guardia; el empate es justo"

La jornada era especial para Juan Antonio Anquela. Volvía a la que había sido su casa y lo hacía en un señor partido entre dos candidatos al ascenso. "Como espectador, me hubiera divertido mucho con este encuentro", señaló el entrenador en la sala de prensa.

"El partido ha estado igualado, con momentos puntuales que no nos han beneficiado pero no hemos bajado la guardia y hemos empatado con merecimiento. El resultado es justo", indicó el entrenador como resumen de los visto en El Alcoraz. El técnico reveló que al descanso "solo tuve palabras de agradecimiento a los jugadores por el esfuerzo y por ser un equipo. Ojalá nos dure mucho porque este es el camino".

Anquela subrayó la importancia del punto en un campo tan complicado: "Teníamos delante un señor equipo, que cuando aprieta lo hace de verdad. Los tres últimos minutos de cada tiempo no podíamos salir, ahí fueron superiores. Pero creo que el resto del encuentro lo hemos llevado bien".

El choque, considera Anquela, da continuidad a lo visto a finales de 2017: "íbamos de otro color, pero seguimos con buenas sensaciones, estuvimos bien. No entiendo otro camino. Les he dicho a los chavales que nos ha costado 20 jornadas estar arriba, donde se cuecen les fabes. Y el día que en esta categoría no tengamos humildad, no ganas".