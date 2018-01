"El Oviedo consiguió un punto importante y muy merecido"

"Un punto importante y muy merecido". Ese fue el resumen del partido que hicieron los ex jugadores del Oviedo Manolo Simón y Rubén Suárez, ahora en el cuerpo técnico del Llanes, de Tercera División.

Ambos consideran que el partido estuvo marcado por dos jugadas del primer tiempo, la primera de ellas el penalti fallado por Linares y la segunda, el gol encajado por los azules en un claro error de Alfonso Herrero.

Para Rubén Suárez, ex jugador azul durante cuatro temporadas "el Oviedo fue superior en el primer tiempo y recibió el gol cuando mejor estaba. En el segundo, sucedió al revés, marcó cuando el Huesca era el que tenía el control. No obstante, las dos jugadas de la primera mitad, el penalti y la forma en la que llegó el gol del Huesca condicionaron el desarrollo del partido, ya que en ese momento el Oviedo estaba llevando las riendas del partido".

Rubén considera que "es muy importante mantener la racha positiva y más en el campo del líder, un terreno muy complicado y difícil, prueba de ello nadie ha conseguido ganar allí desde hace casi un año".

Por su parte, Manolo Simón, ex jugador del Oviedo juvenil y del Oviedo B, indicó que "el empate permite al equipo seguir creciendo y mantener la racha positiva". El ahora técnico del Llanes destacó que "las dos acciones de la primera parte, el penalti fallado y la forma en la que encajó el gol fueron determinantes en el desarrollo del partido. En la primera parte, el Oviedo fue superior. Presionó bien la salida del balón del Huesca y además tuvo profundidad por la banda derecha. No dejó jugar al Huesca y manejó el partido a pesar de esos dos claros contratiempos. En la segunda, la presión del Oviedo no fue tan buena, quizás también por el cansancio y el Huesca se hizo con el centro del campo, aunque no consiguió crear claras ocasiones. El Oviedo se rehizo con el gol y logró un justo empate".

En cuanto a la jugada del gol encajado, los dos ex jugadores coinciden en el fallo de Alfonso Herrero: "Es un error no mirar hacia atrás antes de echar el balón al suelo" indicó Manolo Simón. Para Rubén Suárez "cuando coge el balón quedan muchos jugadores por detrás suyo y se despista porque antes de echar el balón al césped tiene que mirar hacia atrás".

Manolo Simón destaca que "el Oviedo está compitiendo bien y además tiene la confianza que dan los buenos resultados. Está plantando cara a los equipos favoritos y estoy convencido de que va a luchar por el ascenso"

De la misma opinión es Rubén Suárez. "El equipo no para de crecer desde el cambio de sistema y eso se nota en la confianza de los jugadores, prueba de ello es la jugada del gol del empate. El equipo está en una buena racha y debe de aprovecharla. Creo que el Oviedo tiene potencial para hacer un buen final de Liga"