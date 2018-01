Toché: "Creo que vamos a estar arriba todo el año"

Toché, delantero del Oviedo, ha asegurado esta mañana, en su comparecencia en El Requexón, que el Oviedo atraviesa el mejor momento desde que recaló en el club azul, hace más de dos temporadas. El murciano, recuperado de su lesión, disputó unos minutos el pasado domingo en Huesca y confía en poder aportar también en Vallecas, donde espera un partido complicado. Estas han sido sus palabras.

Ilusión por volver. "Contento por estar ya entrenano. Con mucha ilusión de volver. Contento por cómo va el equipo. Ha entrado en esta dinámica positiva"

Lesión. "Hay momentos un poco de soledad. Estás solo en el entrenamiento y el gimnasio. La recuperación es jodida. Pero bueno. La rodilla está perfecta. Ya olvidada. Sabía que mes y medio para no apurar plazos. Tenía experiencia. El parón me vino bien para no tener prisa. Lo hemos hecho bien. Hemos estado cautos. Ahora apretar lo máximo para entrar".

Coger la forma. "Para mí los entrenamientos son importantes. Coger la forma y el toque de balón. El físico ya se irá cogiendo con partidos".

Racha. "Hemos acabado la primera vuelta de forma espectacular. El equipo está afrontando los partidos con mucha confianza. Estamos encontrando nuestro jeugo. El equipo está confiado en lo que hace. Afrontamos la segunda vuelta con mucha confianza".

Dos partidos a domicilio. "Son salidas más difíciles. El otro día demostrando que da igual con quien nos enfrentamos. El equipo da la cara. Hicimos una primera parte espectacular. Merecimos algo más. Ahora a Vallecas a ganar".

Mejor momento. "Creo que con respecto a juego, el ambiente que se respira, ese positivismo, ese respaldo de la afición, es el mejor momento. Fura de casa hemos mejorado mucho. Era nuestro punto débil. Y lo hemos mejorado. Vamos con una buena dinámica y creo que vamos a estar arriba todo el año".

Linares. "Tenemos una relación inmejorable. Creo que él cuando ha estado de suplente ha sido un excelente compañero. Y ahora me toca a mí serlo. Linares es de lo mejorcito de la categoría como delantero. Ahora soy yo el que tiene que esperar y ponérselo difícil al entrenador".

Rayo. "Es un equipo que juega bien y que combina bien. También nosotros somos diferentes al de la primera vuelta. Tenemos ideas claras. Al equipo le cuesta mucho ahora hacerle gol. Sabemos que si ganamos nos ponemos ahí apretando a los dos de arriba".