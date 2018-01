Anquela: "Que no le quitaran la tarjeta a Forlín es una sinrazón"

Juan Antonio Anquela mantuvo su discurso de toda la temporada en la comparecencia previa al encuentro de mañana (21 horas) ante el Rayo Vallecano. El entrenador andaluz insistió en la necesidad de afrontar cada partido como "una batalla. Si no afrontamos los partidos de ese modo no le ganamos a nadie, lo tenemos claro", añadió.

También se refirió a la posible salida de jugadores en este mercado de invierno: "No quiero que se vaya nadie, pero hay cosas en el fútbol claras y un futbolista tiene que jugar. Todo el mundo quiere llegar al Real Oviedo pero nadie quiere irse, es buena señal; pero jugar en este equipo es muy difícil".

Otro de los asuntos a los que atiende Anquela es la llegada de Yeboah, en su país desde las vacaciones de Navidad: "Menos el que está por ahí lejos y falta por venir, los demás estamos todos". Más adelante se refirió a su regreso con un tono irónico: "Que ya está, que ya viene como los Reyes Magos". Eso sí, añadió que él no espera por nadie: "Yo no espero a nadie, cuando venga ha venido. Si nos quedamos esperando se nos pasa el arroz, el arroz se pone y son veinte minutos y a los veinticinco a comer".

Lo que no ha gustado nada al andaluz es que no le quitaran una de las cartulinas amarillas a Forlín, como el club había reclamado: "No quiero meterme en líos, pero lo de Forlín me parece una sin razón. Es una jugada de fútbol normal, que despeja, no lo entiendo. La recurrimos y no nos la quitan. En el fútbol los equipos de Segunda pesamos muy poco".