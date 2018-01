El Oviedo, sin prisa en la búsqueda del delantero

Que el mercado invernal no sea prioritario en plena cuesta de enero es la mejor señal que puede tener el Oviedo. El club, no obstante, no le quita el ojo a las posibles opciones y la dirección deportiva, encabeza por Joaquín del Olmo y Ángel Martín González, ayudados por César Martín, siguen manejando distintas opciones para reforzar el equipo. Anquela no ha pedido a nadie en concreto. Las prioridades son un delantero y un jugador profundo para la banda derecha. El club está atento a varias posibilidades, ninguna de momento a punto de concretarse. Las salidas siguen siendo prioridad y el foco está puesto en Pucko.