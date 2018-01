"Si esperamos a Yeboah se nos pasa el arroz"

Anquela exprimió su lenguaje, en su versión más andaluza, y su gestualidad, también muy de su tierra, para dejar muy claro que no le gusta nada lo que está pasando con Yeboah. El ghanés no ha regresado de su país tras el parón de Navidad. Desde el club aseguraron que el motivo del retraso son "problemas personales" del futbolista, ya resueltos, y que se le espera para la semana que viene. El que no le está esperando es Anquela. A la pregunta "¿qué saben de Yeboah?" respondió "que ya viene, como los Reyes Magos". Y culminó la frase con un "vamos" con el que pedía un cambio de tema. Insistido sobre la fecha de su regreso sí quiso dejar claro que él no va a esperar por nadie: "Yo no espero por él ni espero por nadie, cuando venga ha venido. Si nos quedamos esperando se nos pasa el arroz. El arroz se pone y son veinte minutos y a los veinticinco, a comer", zanjó.

El ghanés era titular la lesión de Ñíguez. Antes de su expulsión en Sevilla, hace tres jornadas, estaba en su mejor momento. Le castigaron con dos partidos de sanción. El club le dio permiso para regresar más tarde que el resto, pero todavía le espera.