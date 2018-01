Forlín, Christian y Mossa no jugarán ante el Almería

El Oviedo tendrá muchas ausencias en su defensa de cara al encuentro que disputan el sábado (18 horas) frente al Almería en el Carlos Tartiere. El equipo no podrá contar con Forlín, Christian ni Mossa, tres de sus componentes habituales y los tres después de ver la quinta amarilla ayer ante el Rayo Vallecano. También vio cartulina amarilla Aarón Ñíguez, que lleva cuatro y está a una de ser sancionado.

Uno de los mejores del Oviedo ayer, el delantero Linares, reconocía tras el encuentro que el punto no les termina de saber bien: "Con uno más y el marcador a favor pudimos ganar". En cuanto a la acción del penalti con el que empató a dos el Rayo, no la quiso entrar a valorar: "Hasta que no lo vea no lo tendré claro, es una acción complicada".

Una agresión a Linares le costó la expulsión al rayista Velázquez. Una acción a la que el delantero quiso quitar importancia: "Se revolvió y me dio con el codo. Luego se disculpó", zanjó.

El jugador del Rayo Trejo, por su parte, reconocía también la importancia de haber sumado un punto, aunque haya sido en un encuentro disputado en su campo: "El empate no es malo del todo, pero nos queda un poco de sabor amargo después de haber jugado un primer tiempo con mucha intensidad. Nos merecíamos un poco más".