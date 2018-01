Folch y Hidi, ausentes por gripe

El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón con el objetivo de encajar las piezas para que no se noten las ausencias en la defensa por lesión: Mossa, Christian Fernández y Forlín están sancionados para el choque ante el Almería. En la sesión faltaron Folch y Hidi, que tienen gripe, y Aarón Ñíguez y Diegui Johannesson, con permiso del club.

Al término del entrenamiento, Héctor Verdés atendió a los medios. Es uno de los candidatos a regresar al once inicial de Anquela. "Tengo una oportunidad para jugar y me adaptaré a donde me mandé el entrenador. Es el año de mi carrera que he trabajado más veces con este sistema", indicó el central. "Debemos seguir en la línea de los últimos partidos, pero una buena dinámica no te asegura que vayas a ganar", advirtió.

El equipo regresa mañana a los entrenamientos a partir de las 10.30 horas en El Requexón, a puerta abierta.