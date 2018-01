La voz del Tartiere

Gálvez tira de "Something just like this" para que la gente entre en calor antes de cada choque en el Tartiere. "Suena entre las alineaciones y la salida de los jugadores al campo. Es un tema con fuerza para que todo el mundo se prepare para disfrutar", explica.

Muy usada en los campos desde que Canal Plus la pusiera de moda en los 90. La canción de Desafío Total no falta en la lista de Jorge Gálvez: "Es la primera, la que suena al abrirse las puertas del Carlos Tartiere".

Si usted es asiduo al Carlos Tartiere, Jorge Gálvez es un tipo que cada quince días se cuela en su rutina. Seguramente usted no sea consciente. Jorge Gálvez es el hombre tras la voz. Él es el encargado de narrar las alineaciones, de elegir el hilo musical en cada tarde del Tartiere, de alentar a la grada. "Speaker" desde 2014, Gálvez es un elemento en un segundo plano que ameniza cada tarde en la que el Oviedo juega en casa.

Ingeniero de comunicaciones, natural de Pedro Muñoz, Castilla la Mancha, su llegada al Oviedo tiene algo de osadía y bastante de casualidad. Asentado en Oviedo, acudió a un partido del equipo azul junto a unos amigos. Cuando regresó a casa dio el paso: escribió a través de Facebook al club para ofrecer sus servicios. Contactó con Javier Álvarez, del departamento de comunicación, la persona que apostó por él. El perfil del manchego encajaba en las necesidades del club por darle un lavado de cara al Tartiere, por buscar una versión más moderna. "Americanizar" el estadio,

"Recuerdo mi primer partido, ante el Sporting B. Y me acuerdo que la experiencia me impresionó. No es tan sencillo como puede resultar a simple vista", relata Gálvez. Su función tiene miga: llega al Tartiere un par de horas antes del choque (aunque por semana ya ha mantenido algunas reuniones), ordena junto a Javier Álvarez la publicidad del vídeo marcador, y la música (una "play-list" con gancho), prepara las alineaciones... El Oviedo exige y los detalles también importan.

En una labor que parece mecánica, el "speaker" también puede introducir su toque personal. La principal novedad este año es la forma conjunta de corear a los goleadores. Antes, Gálvez se limitaba a anunciar el tanto subrayando el nombre del goleador. Ahora, el "speaker" necesita a la afición. Gálvez inicia el rito. "¡Goooooool del Real Oviedo! ¡Gooooool de Carlos?!", y la gente le sigue al unísono: "¡Hernández!". "Era uno de mis objetivos para esta temporada", relata orgulloso, aunque confiesa que no fue sencillo: "Lo intenté la temporada pasada con un gol de Linares pero me quedé solo? Este año recibí muchas solicitudes por Twitter para hacerlo de esta forma". Y el asunto funciona.

Aunque el toque más personal llega a la hora de seleccionar la música. Difícil tarea la de contentar a una masa tan poco uniforme como la de una afición de fútbol. Gálvez tiene algunas claves. "Suelo tirar de rock y de temas más actuales para llegar a todo el mundo", señala. "Antes viajaba más por los campos y me iba fijando que música ponían. Iba apuntando canciones", añade. Y descubrió que la situación geográfica influye en la elección de los temas: "En el sur se apuesta más por el reggaeton, por la fiesta, pero en el norte se valora más el rock y el pop en inglés". El estudio de mercado le permitió ir cogiendo buenas ideas. En su repertorio destaca el rock, aunque hay espacio para todos los estilos. Grupos como The Hives, Bruce Springsteen, AC/DC o Coldplay conviven con Melendi o Rafael.

En la "play-list" también hay un tema heredado: el "Funiculí Funiculá" de los Tres Tenores que suena después de cada gol local. "Es parte de la tradición. Sonaba en el Tartiere antiguo y no pienso cambiarlo porque es algo original, algo nuestro". La variedad de temas puede observarse en la lista de los 7 imprescindibles que ha elaborado para LA NUEVA ESPAÑA y que puede verse en esta página.

Gálvez disfruta con su trabajo, transmite una alegría contagiosa. Tal es su dedicación que lleva la cuenta de los gritos de celebración: 134 goles en 79 partidos. No está nada mal. En una lista tan amplia, no duda a la hora de elegir el más emotivo: "El de Cervero contra el Cádiz en la promoción. Casi me cargo el cristal en la celebración y estuve varios días afónico". ¿Y uno que le pueda superar? "El del ascenso a Primera. Se me ponen los pelos de punta solo de imaginármelo".