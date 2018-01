La adaptación del valenciano

A sus 33 años, la actual temporada en el Oviedo le está sirviendo a Verdés para adquirir nuevos conocimientos. El sistema de tres centrales es un recurso que muchos equipos trabajan de forma esporádica porque puede ser usado en determinados momentos de los partidos. Un recurso más que un plan maestro. En el caso azul de esta campaña, el dibujo se ha convertido en pieza maestra, un sistema que todos deben dominar. "Con este dibujo estás más arropado, tienes más ayuda. Yo me adapto a la posición que me pida el entrenador. Este es el año que más he trabajado un sistema con tres centrales", comenta Verdés. "Yo siempre entreno al máximo para poder competir cada domingo, pero me parece entendible que si las cosas van bien no haya muchos cambios en el equipo. Ahora hay una oportunidad de entrar y espero aprovecharla", añade.