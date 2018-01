Ñíguez quiere superar el listón

Cuando el Oviedo fichó a Aarón Ñíguez el pasado verano, los conocedores de su juego apuntaban un déficit en su aportación, un área en la que al ilicitano le costaba sumar: el gol. Para un extremo de sus características anotar no es una materia principal, pero todo equipo celebra la presencia en su plantilla de varios agentes para el gol. Repasando la trayectoria de Ñíguez se veía que su aportación realizadora no era la parte de su juego más exitosa: los 5 goles con el Recreativo de Huelva en la 2010-11 era su mayor registro. El resto de campañas estaban por debajo: 3 dianas en el Iraklis griego, 3 en el Almería, 1 en el Elche, 4 en el Tenerife. Este año, con la confianza de Anquela y las dosis oportunas de fortuna, el ilicitano está fraguando una relación exitosa con el gol. Ya suma 5 tantos y, alcanzado su techo, se propone seguir creciendo. "Creo que tengo margen de mejora. Mi objetivo desde ya es intentar superar esa marca", anuncia el extremo.

Para Ñíguez, el momento de forma ante la meta rival no se explica desde un solo motivo. "Marcar goles depende de muchísimos factores. Cuando tienes confianza es más sencillo, también ayuda el sistema de juego, la dinámica del equipo y la mía. Y también la madurez del futbolista. Me siento cómodo, marcar goles es una anécdota, lo importante es ayudar al equipo", analiza Ñíguez. "Hasta el momento es una de mis mejores temporadas. Está siendo muy positiva. Falta lo más difícil y lo más bonito. No sirve de nada hacer media temporada buena y después no mantener el nivel", añade el atacante con seguridad.

A Ñíguez le gusta valorar su actuación personal pero en su discurso siempre impera el colectivo. Es como si su rendimiento dependiera de lo que hace el equipo; un razonamiento que parece lógico. Y para que los dos, Aarón y el Oviedo, sigan su buena trayectoria toca ganar el sábado a un Almería que, repiten todos desde el vestuario azul, no lo pondrá fácil. "Han mejorado desde el cambio de entrenador y son peligrosos. Estoy seguro de que nos van a dar guerra", advierte el ilicitano, que rompe una lanza por la calidad de la plantilla azul: "No se van a notar las bajas, aunque nos falten hombres importantes, porque durante toda la temporada hemos tenido y se ha visto que entre quien entre, rinde. Estamos muy tranquilos en este aspecto". Y culmina su intervención: "La dinámica viene bien porque nos da confianza, pero solo con eso no se ganan partidos".