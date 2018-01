Anquela: "No podemos caer en la prepotencia del fútbol"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, compareció hoy ante los medios antes de que los azules se enfrenten el sábado al Reus (sábado, 18 horas). El jienense advirtió sobre el peligro del Reus. "El año pasado contra ellos de seis puntos nos llevamos uno, no nos podemos confiar ante nadie". Anquela también habló sobre Fabbrini, al que ve "con muchas ganas" y sobre el nuevo fichaje Olmes García, del que admitió tener pocas referencias aun. El técnico también dio a conocer la convocatoria para Reus: Pucko, Olmes y Fabbrini no viajan y se pierden el partido por sanción Aarón y Carlos.



Partido ante el Reus: "Tengo claro el once, sale uno y entra otro, no hay más. A ver si podemos competir como los últimos partidos. No nos podemos confiar porque nos cuesta ganar como a todos. Sufrimos como uno más. No podemos caer en la prepotencia del fútbol, que es lo peor que hay".



El estado de forma de Fabbrinni, que no ha entrado en la convocatoria: "Necesita coger ritmo entrenando. Se le ve bien, con muchas ganas y es uno más".



Ni oír hablar del derbi: "No podemos mirar más allá de Reus , si no nos equivocaremos. Lo único que me preocupa es el sábado".



Sobre Olmes García, nuevo fichaje: "Cuando lo vea lo diré. Es delantero y puede jugar en banda. No lo he visto nada, no puedo ser más sincero. El otro día mandaron un vídeo y vi algo. Va ser bueno porque la gente que trabaja aquí y lo ha traído es muy buena".



El estado de forma de Toché: "Todavía no está para noventa minutos y para jugar hay que estar al cien por cien. Tenemos que cuidarlo y meterlo poco a poco. Él lo tiene clarísimo".