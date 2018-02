Anquela: "El derbi es una gran responsabilidad; jugamos por un sentimiento"

Juan Antonio Anquela trata de quitarle trascendencia a un choque, el del domingo, cargado de sentimiento en los dos bandos. El derbi, defiende el jienense, son solo tres puntos más en la clasificación. Pero son vistos como algo más por los aficionados.

Mantener la calma.

"En el vestuario se lleva con tranquilidad. Es un partido más. Queremos dar una alegría a nuestra gente pero tengo que hacerles ver la realidad a los jugadores: son tres puntos, los mismos que dan en otros campos. Es verdad que tenemos ganas e ilusión, y eso tiene que ser un plus.

Debemos seguir haciendo lo que hasta ahora nos da resultado. Hay que usar la cabeza. El partido se decidirá en detalles, como cada domingo, y tenemos que intentar que estén de nuestro lado".

El estado de Toché.

"No sé lo que haremos con Toché. Si está para jugar 90 minutos, los jugará; y si creo que no está para los 90 tendremos que seguir esperando. Lo decidiremos mañana".

Bajas.

"Creo que Aarón llega. Si no, juega otro. Nunca hemos llorado por las bajas y no vamos a cambiar por un partido. Todavía está Viti en la enfermería, pero está en la parrilla de salida. Si tuviera que hacerlo, jugaría el domingo. Tienen temperamento y ganas.

He visto bien a Olmes y Fabbrini, en una buena línea. Los dos podrían participar pero vamos despacito con ellos".

El Sporting.

He visto los últimos partidos y es un equipo serio, ordenado, que sale con peligro a la contra. Sabe atacar y defender. Es un muy buen conjunto. En Lugo perdió, pero hay que ver ese partido: El resultado no reflejó lo que pasó en el campo. Nosotros también somos un muy buen equipo.

¿El resultado puede marcar una tendencia?

"El año pasado con el Huesca perdimos los 6 puntos en el derbi ante el Zaragoza y al final les sacamos 12 o 14 puntos. Si el resultado nos marca la trayectoria es que somos tontos. No tiene por qué haber un antes y un después. Si ganas o pierdes, el lunes tienes que venir a entrenar a trabajar".

El estado del césped.

"Nos adaptaremos. Hay que ser inteligentes para adaptarnos a lo que hay. No tengo ni idea de cómo estará porque no soy el hombre del tiempo"

¿Qué le dirá a los jugadores?

"Que disfruten el momento. Salir, mirar y cumplir con lo que hay que hacer para complacer a ese montón de gente con sentimientos y corazón azul. Siempre lo damos todo pero hay que dar un poco más.

Tengo más responsabilidad y miedo. Es una gran responsabilidad porque no juegas por un aficionado sino por un sentimiento. Lo único que nos piden es que nos dejemos el alma y creo que mis chavales lo hacen.

El cierre del mercado.

Solo pedí que saliera gente pero aquí es difícil porque no sé qué tiene este club que todos queremos estar. Será que costó mucho llegar aquí. Nadie quiere salir.