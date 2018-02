El Oviedo prevé recurrir la tarjeta de Rocha

El Oviedo prevé recurrir la tarjeta roja que vio Rocha ayer en El Carranza. En el club no comparten el criterio del árbitro y consideran que la entrada no mereció la expulsión. El técnico azul, Juan Antonio Anquela, confirmó la intención del club carbayón de tratar de que le quiten al menos una tarjeta al extremeño, aunque seguidamente dejó entrever su poca confianza en que prospere el recurso. La baja de Rocha, titular en el centro junto a Folch, abre las puertas del once a Hidi y a Mariga, que están contando poco para el técnico. Otra opción, menos probable, sería adelantar a Forlín al centro.

De la batalla del Carranza salieron vivos el resto de apercibidos. Folch continúa con cuatro amarillas, al igual que Diegui, Linares y Mariga.

En el estadio del Cádiz, que tan bien recuerdo trae y traerá para siempre al oviedismo, se quedó la racha de diez partidos sin perder, desde el duelo en Valladolid disputado a mitad de noviembre. En estos casi tres meses, el equipo de Anquela ha pegado el estirón hasta convertirse en un habitual de la zona noble de la clasificación. El Oviedo acumula ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar fuera de casa, con tres empates (en los estadios del Huesca, el Rayo y el Reus) y la derrota de ayer en Cádiz. Una de las cosas positivas de ayer fue el gol-average particular, que el equipo azul logró no perder ante su rival. El Oviedo ganó 1-0 en el Tartiere al Cádiz y, con la derrota ayer (2-1), se mirará, en caso de ser necesario, el gol-average global. Los azules se mantienen en la zona de play-off a tres puntos del ascenso directo.