Anquela: "Ante el Albacete hay que prepararse para sufrir"

Anquela atendió a los medios esta mañana en El Requexón y advirtió del peligro del Albacete, rival del Oviedo en el choque del sábado.

Sin bajas

"Recuperamos gente importante, no tenemos a nadie en la enfermería. Creo que todo están en disposición d jugar. Con Toché vamos con precaución, a ver cómo evoluciona, pero creo que estará".

La sanción a Rocha

"No quiero entrar porque si entro va a haber problemas. Se habla de aplicar las nuevas tecnologías al arbitraje y me da la impresión de que solo las aplican los árbitros para redactar las actas. No es lo mismo que han visto en el partido".

Su sustituto

"Es evidente que nos quedamos sin un hombre que juega con asiduidad, pero no tengo dudas sobre su sustituto. Lo va a hacer bien, para eso está una plantilla equilibrada. Dentro de lo que hemos podido es la mejor plantilla".

"El que juegue no tendrá ritmo porque en los últimos partidos no ha jugado. Para eso jugamos contra nuestro filial casi todas las semanas. Porque es el mejor entrenamiento y la manera de coger ritmo. Y el filial da un nivel tremendo y a nosotros nos sirve para mucho".

El Albacete

"Es un equipo duro, que tiene argumentos defensivos y ofensivos. Compite como el que más, es un rival complicado. Tienen bajas importantes, Zozulya y Susaeta juegan de continuo pero el que ponga competirá. Lo único que puedo decir es que hay que prepararse para sufrir, para ver un partido duro. El Albacete no regala nada. Como te equivoques te penaliza".

La racha en casa

"El que piense que ganamos fácil en casa se equivoca. De los que hemos ganado no lo hemos hecho cómodamente ninguno. Este no va a ser una excepción. Jugamos muy bien al fútbol, eso creo, intentamos llevar el peso, a veces lo conseguimos y otras veces, no".

El nivel

"No me veo superior al Cádiz, ni al Rayo€ No somos superiores a nadie pero tampoco inferiores. Hay que pensar en lo reciente. Y lo reciente es que hemos perdido ante el Cádiz".