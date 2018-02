Anquela: "Hay que prepararse para sufrir"

Juan Antonio Anquela escapa de los halagos en cuanto tiene ocasión. Es como si les tuviera alergia. En cada intervención pública, el jienense se encarga de repetir aquello de que la Segunda es una competición muy dura, que nadie se puede relajar y que si te equivocas de rumbo vas directo al suelo. Esta semana, a diferencia de las 10 anteriores, Anquela tiene un ejemplo reciente para advertir a los suyos (en un mensaje que quizás también vaya dirigido a la afición, en un estado de optimismo contagioso) de la dificultad para ganar cada domingo. "Yo no me veo superior al Cádiz. Ni al Rayo. Ni a ningún rival. No somos superiores a nadie, no. Pero tampoco inferiores. Hay que pensar en lo reciente; y lo reciente es que perdimos en Cádiz", argumento en la sala de prensa de El Requexón.

Ante el Albacete, el Oviedo buscará la octava victoria consecutiva en el Tartiere, un registro al alcance de pocos. Cómodo en la rutina de triunfos, Anquela subraya la dificultad de la empresa: "El que piense que ganamos fácil en casa se equivoca. No hemos ganado cómodamente en ninguna de esas victorias. Y este partido no va a ser una excepción. Jugamos muy bien al fútbol, eso creo, e intentamos llevar el peso; a veces lo conseguimos y otras veces, no".

La principal duda esta semana radica en el sustituto para Rocha, sancionado con un partido tras la roja vista en Cádiz. "Me da la impresión de que las nuevas tecnologías solo las aplican los árbitros para redactar las actas", se queja amargamente Anquela antes de tratar el asunto del pivote que acompañará a Folch: "Nos quedamos sin un hombre que juega con asiduidad, pero no tengo dudas sobre su sustituto. Lo va a hacer bien, para eso cuento con una plantilla equilibrada. Dentro de lo que hemos podido hacer es la mejor plantilla".

Anquela no quiere dar nombres, así que se le pregunta por la posibilidad de que Forlín haga de pivote. "Puede jugar en cualquier posición. En Cádiz jugó de pivote y lo hizo muy bien. En realidad, en España Forlín ha jugado la mayor parte de encuentros de medio centro", explica. Sin embargo, minutos después, a Anquela se le escapa una pista sobre la identidad del sustituto de Rocha: "El que juegue ahí no tendrá ritmo porque en los últimos partidos no ha jugado. Para eso jugamos contra nuestro filial, que da un nivel tremendo, casi todas las semanas. Porque es el mejor entrenamiento y la manera de coger ritmo". Parece que el sustituto está entre Hidi y Mariga.

La del pivote parece la única duda en el planteamiento de Anquela. El resto de los elegidos parece claro. El entrenador se ha acostumbrado a un equipo tipo y solo las ausencias por causa mayor le hacen introducir cambios. Esta semana, buenas noticias, no hay ningún nombre en el parte médico. El único tocado es Toché, como reconoce el técnico, por lo que parece que Linares mantendrá su puesto como referencia ofensiva.

El Albacete se presenta en Oviedo con las ausencias de Zozulia, tocado del tobillo, y Susaeta, con una cláusula en el contrato por la que el equipo manchego debería pagar para alinearle. A pesar de las bajas, Anquela no se fía de la presunta superioridad de los azules. "El Albacete es un equipo duro, que tiene argumentos defensivos y ofensivos. Tienen bajas importantes, porque Zozulya y Susaeta juegan de continuo, pero el que ponga su entrenador competirá. Lo único que puedo decir es que hay que prepararse para sufrir, para ver un partido duro. El Albacete no regala nada y como te equivoques te penaliza", indica.