Rocha: "Cuando ganes te acordarás de esos puntos que vas sumando"

David Rocha regresa al equipo tras cumplir su partido de sanción ante el Albacete. Apunta a la titularidad en el centro del campo de los de Anquela. Esta mañana se pasó por la sala de prensa de El Requexón para analizar la visita a La Romareda.

La ausencia

"Siempre que estás fuera las semanas se hacen algo pesadas y largas. Tengo ganas de que llegue el domingo y, si me toca jugar, de estar en el campo".

"La jugada de la expulsión ya pasó. Fue un poco inexplicable, sobre todo por cómo redactó el árbitro la jugada. Entiendo que se puedan equivocar pero lo del acta me sorprende".

"Al ver el acta veía que no me la quitaban. Tenía miedo de que me cayeran dos partidos".

La Romareda

"Uno de los mejores estadios de la categoría, un histórico del fútbol español. Y un campo dificilísimo. Ellos estaban irregulares antes en su campo y ahora sí que son el equipo que todos esperaban en su campo".

"Yo recuerdo ver de pequeño los Zaragoza - Oviedo en Primera División".



Imprescindible

"Cuando un jugador viene participando de forma regular, con el equipo haciéndolo bien y con un once fijo, con las cosas claras, cuando falta ese futbolista es normal que se note. En mi opinión Hidi hizo un gran trabajo, venía sin participar, no es fñacil entrar y recibió un golpe en la nariz nada más empezar que le dejó un poco aturdido. El partido no era sencillo, fue competido, ellos no te dejan hacer lo que estamos acostumbrados. Querían tener poco el balón y atacar con transiciones rápidas.

La Segunda

"Me parece que va a haber tortas hasta la jornada 42. El único que está descolgado es el Huesca pero tiene trabajo que hacer aún para llegar a la solvencia que demostró el año pasado el Levante. El resto de equipos van a tropezar, cualquier rival te puede arañar un punto. Se vio con el Albacete o con el Reus en Pamplona. Nos fuimos con sensación amarga por empatar pero todo lo que no sea perder es bueno. Cuando ganes te acordarás de esos puntos que vas sumando".

El Oviedo fuera

"Fuera de casa estamos mostrando regularidad, salimos metidos en los partidos. Los últimos cuatro choques fuera han sido en campos muy complicados y hemos merecido más de lo que sumamos. Hay que aprovechar las que tengamos, que las estamos teniendo. Manteniendo la portería a cero, con el daño que hacemos arriba, podemos llevarnos los puntos".

"Ojalá podamos sumar los tres puntos. Ganar es oro porque hasta el décimo estamos en un margen de solo cinco puntos. Toda la semana habrá dos o tres enfrentamientos directos".

Su participación

"Estoy contento por la continuidad y, sobre todo, por la marcha del equipo, con el club, con el entorno. Es un año muy gratificante en los personal. Es un grupo sano y se nota"