Saúl Berjón: "Físicamente el equipo está muy bien"

El Real Oviedo se ha entrenado esta mañana en El Requexón tras su derrota de ayer en Zaragoza. Uno de los protagonistas, Saúl Berjón,ha comparecido después para rebajar las alarmas y asegurar que el equipo sigue teniendo confianza en mantenerse en la zona alta. A falta de 14 jornadas, los azules siguen en play-off a pesar de sumar uno de los últimos nueve puntos. Berjón ha negado que el equipo esté mal físicamente y ha asegurado que ganando al Barça B (viernes, 21.00 horas en el Carlos Tartiere) "la película es otra". Esta ha sido su comparecencia.



Expulsión. "La primera amarilla me la echa después de preguntarle qué pitó. Pita fuera de juego cuando considero que tengo detrás al cental. Yo no entiendo ese fuera de juego. Me saca una amarilla.

"Me da mucha rabia perderme el partido contra el Barça. Es la primera vez en mi carrera profesional que me expulsan. El que entre en mi lugar lo va a hacer muy bien. Seguramente mejor que yo. Estoy tranquilo"

El partido. "El segundo gol del Zaragoza fue mala suerte nuestro. El primer gol Borja lo hace muy bien. En la segunda parte el equipo estaba atacando más que en la primera parte, el partido estaba más abierto. Fue una pena. Pero seguimos ahí, en la pelea. Es lo importante".

"Ayer estuvimos espesos con el balón. Defensivamente fue buen partido con pocos fallos. En la segunda parte aprovechamos el cansancio y nos animamos más. Demostramos que cuando vamos todos hacia adelante somos un equipo muy peligroso y cuando los de arriba estamos más frescos ayudamos a atacar".

Categoría complicada. "Es complicado ganar en esta categoría. El Valladolid perdió 2-1 con el Córdoba. Es muy difícil. Todo el mundo lo pone complicado. Sabemos lo que hay. Intentamos siempre ser mejor que el rival".

Exceso de euforia tras el derbi. "La emoción de ganar al Sporting, para la gente de aquí, lo vimos de otra manera. Es verdad que no hay que dejarse llevar por la euforia. Son solo tres puntos más, no se consigue nada y queda muchísimo. Todos queremos seguir ganando, no sólo al Sporting sino todos los fines de semana. Para eso hay que trabajar duro".

Bache del equipo. "Fue más o menos por estas fechas, estos mismos partidos. Si miramos a final de la primera vuelta estamos arriba. Hay que tener tranquilidad. Estoy seguirísimo de que van a llegar los buenos resultados. Seguimos en una buena zona pese a la mala racha. Tener tranquilidad".

Se aprieta el play-off. "Estamos arriba. Vamos a intentar para seguir ahí. Hay que intentar ser más regulares que el resto. No hay fantasmas. Sabemos que ganando un partido cambia otra vez la película. No hay fantasmas. Hay que conseguir la victoria, luego la siguiente"

Barça B, próximo rival. "Demostró estar muy bien. Viene de empatar con el Nastic en casa. Se demuestra que la categoría está muy igualada".

Estado físico del equipo. En el minuto 90 estamos todos corriendo. Físicamente, el equipo está muy bien. No veo a nadie mal físicamente.