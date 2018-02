Diegui Johannesson: "Ni antes éramos dioses ni ahora somos unos mierdas"

El lateral derecho del Oviedo Diegui Johannesson tiró de sinceridad tras el entrenamiento del Oviedo esta mañana en El Requexón. El asturiano reconoce no estar en un buen momento de juego: "No estoy muy fijo en los tres o cuatro últimos partidos, soy consciente de que no estoy en mi mejor momento". Asegura el futbolista azul que es "normal" atravesar por una racha como la que lleva ahora el Oviedo, habiendo sumado uno de los últimos nueve puntos disputados, algo que "le pasa a todos los equipos".

Que el Oviedo no esté ahora en el mejor momento es algo que llevan con tranquilidad: "El entrenador nos insiste mucho en eso, en que ni antes éramos dioses ni ahora somos unos mierdas". Sí que reconoce que lo sucedido las dos últimas temporadas, en las que un mal final de temporada les dejó fuera del play-off de ascenso, es algo que les afecta: "Sí que puede afectar y que la gente tenga algo más de ansiedad", concluye.

El de Villaviciosa se centra en salir de esta situación lo antes posible. La primera ocasión será el viernes ante el Barcelona B en el Carlos Tartiere: "Hay que salir de esta mala racha lo antes posible, trabajar al máximo cada día y tener tranquilidad. El equipo compite, estamos trabajando bien y creo que va a salir un buen partido el viernes".