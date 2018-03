Anquela hace un llamamiento a la afición: "Si no están con nosotros, ni empataremos"

Juan Antonio Anquela atendió a los medios en El Requexón tras la última sesión de la semana antes del enfrentamiento de mañana ante el Barça B (21.00 horas en el Carlos Tartiere). El técnico afronta el duelo queriendo contar con un elemento más: la afición.

Semana diferente

"Es una semana un tanto especial, sobre todo por jugar un viernes. No le doy la menor importancia al día en el que jugamos. Me gusta jugar y que las cosas salgan bien".

El estado de ánimo

"A los jugadores les he visto bien estos días. Últimamente no estamos consiguiendo lo que queremos pero en lineas generales no estamos mal. La conclusión es fácil: hay que llegar arriba y saber mantenerse. La Segunda ya sabéis cómo es, son ciclos".

Un rival peligroso

"El Barça B no lo pondrá fácil. Solo hay que mirar los tres últimos partidos que ha ganado fuera. Ha ganado en campos muy complicados. Y lo ha hecho como saben hacer: jugando bien y siendo un equipo temible".

La baja de Berjón

"Qué le vamos a hacer. Hay que usar la cabeza, pensar. No podemos cometer acciones infantiles como en esa acción de su expulsión. Perdemos un futbolista que había jugado todo de titular, de inicio. Venía jugando y haciéndolo bien. Cuando entre lo hará bien de nuevo".

Llamamiento a la afición

"Quiero hacer un llamamiento a la afición con toda la humildad del mundo para que nos ayude como lo hicieron al comienzo de campeonato en una racha parecida. Entonces nos sacaron de ahí. Solo les pido paciencia, que sepan que sus futbolistas trabajan. Otra cosa es el acierto, que estemos finos o no. Pero a este equipo no se le puede decir que no pelea. Que tengan paciencia, que nos ayuden. Que se acuerden cómo nos subieron hasta aquí, porque fueron ellos los que nos subieron hasta aquí".

"Si empiezan los pitos y los silencios que matan, a ver quién la quiere. Igual algún jugador igual se mete detrás de otro y dice ´que se la den a otro, a mí que no me piten´. Hasta hoy no ha pasado y nos han ayudado. Así quiero que sea: que estén con su Oviedo de corazón. No necesitamos prisas, ni pensar que ganaremos fácil. Si no están con nosotros, ni empataremos. Mi experiencia me dice que funciona así".

Novedades en el once

"Quizás haya algún cambio, sí. Contra el Albacete nadie se creía cómo iba a ser el partido salvo yo. Y en Cádiz y Zaragoza es normal perder. Y lo hicimos estando ahí, compitiendo. No podemos pensar que vamos a ganar con comodidad. En todos los partidos hemos sufrido. En casa ganamos porque tenemos un público que nos lleva en volandas"

El césped

"¿Cuándo hemos puesto excusas? Luego vienen los inventores del juego y dicen que ellos juegan y que el campo les perjudica. Es el campo que hay. Entrenamos en campos perfectos y jugamos allí cada 15 días, no es que estemos muy acostumbrados, pero nos adaptamos a lo que hay".

Fabbrini

"Estamos en la tarea de darle más minutos. Yo lo veo perfecto, pero es él el que debe decirme que está perfecto y darle al equipo lo que necesita".