Aarón Ñíguez, extremo del Oviedo: "Faltó lo más importante, el gol"

Aarón Ñíguez tiró de tranquilidad para analizar el partido que el Oviedo empató sin goles en casa ante el Barcelona B. Los azules llevan cuatro partidos sin ganar, en los que han sumado dos puntos, algo que no les debe hacer desviarse del camino trazado: "Nos falta un poco de suerte en las acciones de ataque, pero creo que la línea a seguir es la que estamos llevando: trabajo, constancia y humildad. Eso es lo que nos va a llevar a estar cerca del objetivo", añadía,

Y es que, para Aarón, al Oviedo lo que le faltó ante el filial azulgrana fue "gol": "Nos faltó lo más importante, el gol", insistía el extremo. Lo que sí repitió en varias ocasiones es que "las sensaciones del equipo son positivas", sobre todo en el que disputaron ayer en el Tartiere: "Las sensación de este último partido son diferentes a que tuvimos en los anteriores".

En lo que no quiso entrar el jugador de Elche es en la actuación arbitral. El colegiado anuló un gol a Toché en posición legal. Aún así, Aarón defiende que "no hay que darle más vueltas. Los árbitros si haces el balance al final de temporada más o menos se queda equilibrado. No estamos teniendo fortuna en esas acciones pero no hay que darle más vueltas", insistía.