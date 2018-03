Christian: "Más pronto que tarde llegarán las victorias"

Christian Fernández, que trabajó en el gimnasio por precaución, atendió a los medios de comunicación esta mañana en El Requexón. El cantabro, de los que suele hablar claro, mostró sus sensaciones sobre la racha de los azules de un mes sin ganar.

Ausencia del entrenamiento

"Es por sobrecarga, por cansancio y acumulación de minutos. Entendimos que había que descansar y espero estar disponible mañana. Para toda batalla estoy disponible, más aún ahora que empieza la hora de la verdad. Si no pasa nada estaré a disposición de Anquela para Tenerife".

El empate ante el Barça B

"Queda un sabor amargo porque el objetivo era ganar para cambiar la dinámica sin ganar. Pero las sensaciones eran buenas, lo comentamos con los compañeros: de merecer ganar alguien fue el Oviedo. Le quitamos la pelota a una gran plantilla, con un potencial increíble. Nos faltó ser contundentes en el área rival. Lo fuimos en una ocasión y no tuvimos la suerte de que el gol subiera al marcador. Nos faltó una pizca de suerte de clarividencia".

Los árbitros

"Últimamente sufrimos demasiado castigo en esa faceta que no dominamos y no es nuestra responsabilidad. Al cabo de na temporada te dan y te quita, pero este año estamos siendo bastante perjudicados en las decisiones arbitrales. No debe ser excusa, hay que centrarse en lo nuestro. Es mejor dejar al margen a los árbitros, no salen con predisposición de perjudicar a nadie".

Cambiar la racha

"Hay que seguir entrenando, con la misma intensidad e ilusión que hasta ahora. Tarde o temprano legarán las victorias porque es lógico viendo lo que ofrece este equipo. Más pronto que tarde. El fútbol tiene dinámicas. Son los mismos guarismos que en la primera vuelta., Estaremos al final peleando por nuestros objetivos".

"Hay equipos que parecían fuera de la pelea, descartados, y tienen las mismas opciones que otros. La situación no es mala pero no es la ideal. Pelearemos por darle la vuelta".



Tenerife

"Visitar las islas tiene una dificultad extra. Por viajar, el ambiente. Jugué en Las Palmas y parece que los rivales se dejan llevar por el ritmo canario. Será difícil. Ellos están en una posición que de ganar reafirmarán sus opciones de pelear por el play-off hasta el final. Y nosotros queremos romper la racha y seguir en la pelea por el objetivo mayor que se ha encarecido, y la diferencia con Rayo y Huesca".

Sin Folch

"Habla del tipo de jugador que es, de su importancia, que no se haya perdido un minuto, Es poco vistoso, por su estética parece por momentos tosco y lento. Pero al fútbol se juega con la cabeza y a él le funciona más rápido. Es inteligente, ve el fútbol con claridad. Es vital para Anquela y para el equipo. El compañera que salga está capacitado por cumplir la función".