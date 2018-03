Apuesta por el primer equipo

La apuesta del Oviedo no ofrece dudas: la primera plantilla. En el orden de prioridades del club azul se pueden analizar diferentes factores pero el primer punto en el orden del día de cada temporada es luchar porque el primer equipo cuente con los mayores recursos posibles para estar cuanto antes en Primera División. Es lo que se puede deducir del análisis de las cuentas oficiales que la mayoría de los clubes de Primera publican. Con un 51% de sus ingresos invertidos en la primera plantilla y su personal asociado, la cifra del Oviedo referida a la temporada pasada supera a la de la mayor parte de competidores en Segunda y de Primera División.

Entre los 24 equipos a los que LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso a sus datos, solo hay uno que presenta una apuesta más fuerte por su primer equipo que el Oviedo: el Huesca. El conjunto oscense, líder de Segunda, inviertió el 55% de sus ingresos en la primera plantilla. El resto de conjuntos analizados presentan porcentajes inferiores a los del conjunto azul.

El ratio de gastos asociados a la primera plantilla se refiere a la parte de los ingresos que cada club destina a jugadores, entrenadores y personal relacionado con la primera plantilla. En el caso de los azules, el coste de la plantilla deportiva se elevó la temporada pasada a 6.532.000 euros, entrando en esta categoría los jugadores del primer equipo, el entrenador principal, su segundo y el preparador físico. Mientras que el gasto en personal relacionado con el primer equipo fue de 303.000 euros; en este grupo La Liga incluye al director deportivo, secretario técnico, médicos, fisioterapeutas, utilleros, delegado del equipo y el resto de personal asociado.

Para determinar el coste de la plantilla se incluyen todas las retribuciones salariales: también las primas, las cobradas en especies como coche o vivienda, las cuotas de la Seguridad Social?

El Oviedo se mueve en unas cifras superiores a la de conjuntos de una similar naturaleza en la competición. Clubes históricos en Segunda como el Valladolid (con un ratio del 45%), el Cádiz (43%), el Zaragoza (36%) o el Rayo (31%) tuvieron una apuesta más moderada que la del Oviedo. El Sporting, con los datos referidos a la campaña pasada cuando competía en Primera División, invirtió un 37% de sus ingresos en la confección de la primera plantilla y del personal que trabaja con ella. Entre los clubes analizados, el ejemplo de menor ratio es el de Osasuna, también referido a su etapa reciente en Primera, con un 23%.

La Liga considera "indicativo de una posible situación de desequilibrio económico financiero futuro" cuando el ratio supera el 70%, una cifra que, como puede observarse en el gráfico que acompaña esta información, está lejos de cualquier entidad analizada.

La conclusión directa es que el Oviedo invierte la mayor parte de lo que ingresa en formar una plantilla competitiva que luche por el ascenso a Primera División. El resto de ingresos, el 49%, se refiere a las otras áreas en la que cabe inversiones por parte del club. En este concepto se puede incluir al personal no deportivo, la plantilla no inscribible (los diferentes equipos de la cantera y sus entrenadores) y otros gastos de explotación. La estructura del Oviedo (personal no deportivo) es menos numeroso que en otros clubes de perfil similar.

La apuesta del Oviedo por la primera plantilla (gastos de personal de la primera plantilla) fue la pasada campaña de 6,5 millones, una cantidad que será superior en el presente curso. La Liga ha establecido un tope salarial para los azules de 7.976.000 euros, un techo de gasto que no tiene por qué agotar obligatoriamente, pero que le concede un margen de maniobra para superar la inversión de la pasada temporada.